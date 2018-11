NASA stelt onderzoek in na wiet roken Musk

Rotterdam is de havenstad van Nederland en dat zal ook wel nog even zo blijven. Want behalve de vrachtschepen trekt het ook steeds meer cruiseschepen. Voor hen is een verblijf in Amsterdam namelijk veel duurder. Het gaat in de komende twee jaar om zo'n achttien cruiseschepen.

Acht euro per persoon per dag

MSC Cruises heeft daarom besloten voortaan aan te leggen in Rotterdam, omdat er in de hoofdstad acht euro per persoon per dag aan toeristenbelasting in rekening wordt gebracht. Een kostenpost die men niet op de passagier wil afschuiven.