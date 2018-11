MSC Cruises kiest Rotterdam boven Mokumse rolkoffers

Rotterdam is de havenstad van Nederland en dat zal ook wel nog even zo blijven. Want behalve de vrachtschepen trekt het ook steeds meer cruiseschepen. Voor hen is een verblijf in Amsterdam namelijk veel duurder. Het gaat in de komende twee jaar om zo'n achttien cruiseschepen.

Acht euro per persoon per dag

MSC Cruises heeft daarom besloten voortaan aan te leggen in Rotterdam, omdat er in de hoofdstad acht euro per persoon per dag aan toeristenbelasting in rekening wordt gebracht. Een kostenpost die men niet op de passagier wil afschuiven.

Bovendien hoopt het bedrijf zo een signaal af te geven aan de gemeentepolitiek. ,,We voelen ons niet serieus genomen door de Amsterdamse politiek." De stad besloot onlangs namelijk om het Passagiersterminal PTA uit het centrum te halen.

Overigens zijn dat voor MSC Cruises niet de enige redenen, zo laat directeur Erik Schuffel weten aan Het Parool. ,,Wij brengen de kwaliteitstoerist de stad in. Geen rolkoffers, geen mensen die in stegen pissen of hooguit een pizzapunt kopen."

Te klein

Er werd eerst ook nog naar andere havens gekeken, maar die blijken geen optie. ,,Dat komt omdat de aanlegplaats in IJmuiden te klein is voor onze schepen", zo verklaart MSC Cruises.

PTA zegt overigens nog niks van andere cruisemaatschappijen gehoord te hebben. ,,Amsterdam blijft één van de topbestemmingen in Europa. Ik vertrouw erop dat MSC weer terugkomt, maar zeker weten doen we het niet", aldus directeur Dick de Graaff.