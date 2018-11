Moskeeën eisen dat Twitter account Wilders verbant

De koepel van Turkse moskeeën vindt dat het Geert Wilders van Twitter moet worden verbannen. Volgens de Turks-Islamitische Culturele Federatie (TICF), waar 144 moskeeën in ons land onder vallen, zijn de uitspraken van Wilders op Twitter in strijd met de gebruiksvoorwaarden van het sociale medium. Als Twitter niet het account van de politicus opheft, stapt de TICF naar de rechter.

'Haatzaaiende propaganda'

De koepel gaat hoe dan ook aangifte doen tegen Twitter in vier islamitische landen. In Turkije, Marokko, Pakistan en Indonesië zijn de uitspraken die Wilders heeft gedaan via Twitter strafbaar. Twitter biedt Wilders een podium om haatzaaiende propaganda te verspreiden, zegt Ejder Köse, de advocaat van de TICF in het AD. En daarmee is ook Twitter strafbaar in die landen.

„Wilders is doorgeslagen, kwetst moslims structureel en legitimeert geweld", aldus Köse. Eerder deed het Turkse directoraat voor godsdienstzaken, waar de TCIF onder valt, al aangifte tegen Wilders vanwege een filmpje dat hij via onder meer Twitter verspreidde. Daarin werd gezegd dat de islam dodelijk is, maar het OM besloot Wilders niet te vervolgen. „We zijn daarom op zoek gegaan naar andere wegen om Wilders af te stoppen. Als het niet via het strafrecht lukt, dan maar via het civiel recht."