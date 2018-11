‘Mickey Mouse brengt vreugde in mijn leven’

’s werelds meest geliefde muis, Mickey Mouse, is 90 jaar geworden. Metro viert dat met twee trouwe fans.

Grote zwarte oren, een rode broek en een grote grijns op zijn gezicht. Iedereen kent Mickey Mouse. Gisteren blies hij maar liefst 90 kaarsjes uit. Zou je niet zeggen toch? Hij is immers geen grijze muis geworden. In de levens van Tessa Sneyders (25) en Shauni Hartland (25) speelt de wereldbekende muis nog altijd een speciale rol.

'Het is even weg van de nare wereld waar we in leven en gewoon plezier hebben' Foto: Tessa Sneyers

Naam: Tessa Sneyders

Leeftijd: 25 jaar

Eerste herinnering

,,Mijn eerste herinnering? Ik denk toen ik als klein meisje voor het eerst naar Disneyland Parijs ging met mijn handtekeningenboekje. Mickey was mijn eerste handtekening. Dat moment dat je je eerste handtekening krijgt, dat is magisch”, vertelt Tessa. Ze groeide op met de tekenfilms waarin Mickey de hoofdrol speelt. Haar eerste ontmoeting met de muis was In 2003. ,,We gingen nieuwjaar vieren in Disneyland Parijs. Volgens mijn moeder was ik heel intens enthousiast aan het krijsen van blijdschap en heb ik de hele dag met mijn handtekeningenboekje rondgelopen.” Tessa schiet in de lach als ze eraan terugdenkt.

Als klein meisje was ze zich nog niet zo bewust van wat er allemaal bij fan zijn komt kijken. Twee jaar geleden veranderde dat. ,,We hadden het thuis niet breed genoeg om naar Disneyland te gaan. Toen ik een eigen baan kreeg kon ik het me wel veroorloven om regelmatig naar Disneyland te gaan.” De afgelopen jaren heeft Tessa aardig wat reisjes naar verschillende Disney-parken mogen maken. Haar vriend, een echte pretpark liefhebber, gaat met liefde mee. Van Parijs en Californië tot Tokio, de afgelopen jaren is het stel er geweest.

Opgeven

Toch moeten ze ook dingen opgeven voor hun Disney-vakanties. ,,We besparen veel geld op bijvoorbeeld frisdrank en snoep. Qua vluchten proberen we ook zo goedkoop mogelijk te vliegen Voor ons is dit meestal de enige grote vakantie van het jaar. We gaan weinig op stap naast onze tripjes naar Disneyland”, zegt Tessa. Toch gaat haar geld niet alleen op aan Disney-vakanties. Het kopen van Mickey Mouse-merchandise zorgt er namelijk ook voor dat haar portemonnee niet altijd even vol zit.

Merchandise

,,Bij de televisie staat een beeldje van Mickey dat 60cm hoog is. Verder heb ik een popcornbeker van Mickey en verschillende puzzels. Ook slapen ik en mijn vriend samen onder een Mickey-laken. Ik vind het wel fijner slapen. Mijn vriend heeft er niet veel over te zeggen eigenlijk”, zegt Tessa lachend. Waar haar vriend haar liefde voor Mickey waardeert, doen ze dat op haar werk een stuk minder.

,,Ze hebben in het begin gezegd dat ik iets minder Disney-kleding moet dragen. Als ik in het weekend thuis ben draag ik een Disney-trui en een paar Disney-schoenen. Op het werk probeer ik 1 van de 2 te doen om het iets gepaster over te laten komen.” Afgelopen weekend kon Tessa de teugels echter voor een keer laten vieren. Het was namelijk weer zover: ze ging naar Disneyland Parijs. ,,In het weekend ga ik naar Parijs om de verjaardag van Mickey Mouse te vieren. Ik ga hem sowieso feliciteren als ik hem tegenkom dat kan niet anders.”

'Het is even weg van de nare wereld waar we in leven en gewoon plezier hebben' Foto: Shauni Hartland

Naam: Shauni Hartland

Leeftijd: 25 jaar

Eerste herinnering

,,Mijn eerste herinnering aan Mickey is dat we naar Disneyland Parijs gingen met de trouwdag van mijn opa en oma. We gingen met Mickey op de foto. Dat was toch best spannend hoor. Elke keer als ik nu weer op de foto ga, ben ik nog steeds nerveus”, vertelt Shauni. Ook zij is al heel lang fan van Mickey. Zelf vindt ze daarom ook dat ze lang niet vaak genoeg naar Disneyland gaat.

,,Sinds ik een eigen baan heb, ga ik elk jaar minimaal 1 keer naar Disneyland. Als ik dat niet doe, krijg ik serieus heimwee naar Disney. Dan voel ik me moe en depressief in plaats van vrolijk.” Voor Shauni staat Mickey Mouse dan ook symbool voor de plezier van het leven. Ze stelt ‘dat ze huppelend Disneyland binnengaat’. Ook staat de wereldbekende muis voor haar symbool voor familie en vriendschap. Elke keer als ze een bezoek brengt aan het amusementspark gaat er namelijk een dierbare vriend of familielid met haar mee. Daarnaast levert haar bezoek aan het park Shauni veel Mickey hebbedingetjes op.

Hebbedingetjes

,,Ik draag weleens kleding met Mickey erop. Ook heb ik een verzameling van Mickey speldjes. Het leukste dingetje dat ik heb van Mickey is een unieke knuffel. Elke maand hebben de knuffels een ander thema. Ik heb het geluk gehad dat ik de knuffel van mijn geboortemaand heb kunnen bemachtigen.” Deze knuffel is dan ook extra speciaal voor Shauni. En dat hij qua kleur ook nog eens past bij haar interieur is een match made in heaven. Waar de knuffel symbool staat voor Shauni’s geboortemaand is november de geboortemaand van Mickey. Dat betekent groot feest ook voor Shauni.

Genieten

,,Ik wil heel graag Mickey’s verjaardag in Disneyland vieren dus dat probeer ik nog te regelen. Daarnaast draag ik natuurlijk mijn allermooiste Mickey-trui, ga ik de hele dag Disney muziek luisteren en toost ik op Mickey”, vertelt ze. Voor haar is Mickey zoveel meer dan een karakter uit een tekenfilm. Het is een manier van leven en vooral genieten van het leven. Ze zou Mickey dan ook graag willen bedanken voor alles wat hij haar gebracht heeft.

,,Mickey sleept mij door hele zware tijden heen zoals de scheiding van mijn ouders en de nasleep van mijn auto-ongeluk. Hij kan me afleiden. Het is even weg van de nare wereld waar we in leven en gewoon plezier hebben. Hij brengt een stukje vreugde in mijn leven.”