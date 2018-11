Meer dan twee ton voor blokkeer-Friezen

Van de hel kwam een Lelystads gezin in een tijdelijk warm bad: het Ronald McDonald Huis.

Een regelrechte nachtmerrie: een man die met je kind in zijn armen voor de deur staat, terwijl er bloed uit zijn oren stroomt. Het overkwam twee Daniëlles, Daniëlle de Wit - Snijdelaar en Daniëlle Snijdelaar – De Wit, de moeders van Mian.

Het is 18 april 2016, als in een gezellige huiskamer in Lelystad de verjaardag van Bindi wordt gevierd. Alles verandert in één seconde als een man, een chauffeur van een bestelbusje, met de dan 4-jarige Mian voor de deur staat. Hij heeft het in zijn eigen straat fietsende jongetje over het hoofd gezien en aangereden. „Mian had schedelbreuken, een gebroken schedelbasis, een bloeding in het achterhoofd, een gebroken groeischijf in de nek en een gebroken linkervoet”, De Wit - Snijdelaar. „Met een traumahelikopter werd hij naar het VUmc in Amsterdam gebracht. Nee, daar weet hij niets meer van.”