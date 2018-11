Man maakt jarenlang radioshow voor alleen zijn vrouw

Deke Duncan maakt al 44 jaar lang een radioshow. De 73-jarige dj hoeft het niet te doen voor zijn fanbase, want de enige luisteraar is zijn vrouw Theresa. Typisch geval van: geef nooit op. Want na al die jaren krijgt de passievolle dj eindelijk een uurtje zendtijd op een lokale radiozender van BBC.

Radioshow vanuit de tuin

Deke begon op 29-jarige leeftijd met het uitzenden van een radioshow 'Radio 77' vanuit zijn tuin in de Engelse plaats Stevenage, meldt de BBC. In het begin deed hij dit samen met wat vrienden. Later ging hij alleen verder met het uitzenden van de show.

In 1974 werd het verhaal van de radio-dj met het kleinste publiek al opgepikt door het tv-programma Nationwide. BBC dook afgelopen maand in de archieven en kwam het fragment tegen. En wat bleek? Deke heeft nog steeds een passie voor radio maken. Maar omdat hij geen licentie heeft kon de radioshow alleen via een luidspreker worden uitgezonden in de woonkamer. Zijn enige trouwe luisteraar was zijn vrouw Teresa. Zijn grootste ambitie was nog altijd om een radioshow uit te zenden voor zijn gehele woonplaats.

Eindelijk debuut op de echte radio

Laura Moss, redacteur bij BBC Three Counties was zo ontroerd door zijn verhaal en besloot hem uit te nodigen voor een show. Deke's wens ging in vervulling en hij mocht een uur lang en radio show maken over.