Leugens ex-advocaat begin van eind voor Trump?

Afgelopen week werd bekend dat Michael Cohen, de ex-advocaat van Donald Trump schuld heeft bekend in het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller. Cohen heeft tegenover het Amerikaanse congres toegegeven dat hij heeft gelogen over een investering van Donald Trump in een Trump Tower in Moskou.

Cohen, jarenlang de trouwe advocaat van Donald Trump, kwam onder de aandacht van Mueller naar aanleiding van zijn bekentenis dat hij de regels voor campagnefinanciering had overtreden en belastingfraude had gepleegd. Hieruit volgde informatie die Mueller reden gaf nader onderzoek te doen inzake de werkzaamheden van Cohen met betrekking tot de vermeende Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen.

Slecht nieuws

De toren die Trump in Moskou wilde bouwen is een belangrijk aandachtspunt voor Mueller. Cohen werd hier eerder al mee in verband gebracht en zei in 2017 tegenover een Amerikaanse Senaatscommissie dat dit project afliep in januari 2016. Dit zou betekenen dat in ieder geval niet via deze weg sprake kan zijn geweest van Russische inmenging in de verkiezingen, omdat de ‘deal’ dan al voor de verkiezingen zou zijn afgesloten. Cohen geeft nu toe dat deze investering niet afliep in januari, maar in juni van dat jaar.

Dit zou slecht nieuws kunnen betekenen voor Donald Trump. Volgens Amerika-kenner Frans Verhagen lijkt het er nu namelijk op dat de Trump Organisatie tijdens de campagne nog aan het investeren was in Rusland, tot net voordat hij de nominatie kreeg. „Dat zou de verdenking kunnen oproepen dat er deals en afspraken zijn gemaakt. Het zou in strijd zijn met wat Trump eerder heeft gezegd. Maar ik voorzie zo snel geen problemen voor Trump, want hij liegt voortdurend.”

Druk opvoeren

Wel is het een druppel op een gloeiende plaat. Het is volgens Verhagen „duidelijk dat Mueller een zaak aan het opbouwen is.” Zo was er eerder al de ontmoeting tussen Donald Trump junior en een Rus die eventueel schadelijke informatie zou hebben over Hillary Clinton. „Het wordt voor Trump zolangzamerhand wel moeilijk vol te houden dat er geen sprake is van een geheime verstandhouding met de Russen. Duidelijk is dat Mueller de druk aan het opbouwen is.”

Verhagen denkt niet dat de recente leugens van Cohen zullen leiden tot de afzetting van Donald Trump. „Als Mueller hard kan maken dat Trump heeft gelogen over de inmenging van de Russen dan zou dat wel kunnen leiden tot afzetting. Maar dat is niet noodzakelijk.”