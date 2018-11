Les terugkijken op YouTube steeds populairder

„Welkom, vandaag hebben we het over elektriciteit. Deze lamp werkt op stroom. In dit geval halen we dat uit een batterij, maar zoals jullie zien gaat de lamp niet zomaar branden. Daar heb je een gesloten stroomkring voor nodig.”

Het is het YouTube-debuut van ‘Meneer Wietsma’, natuurkundedocent op Scholengemeenschap Pantarijn in Wageningen. De video markeert het begin van zijn YouTube-kanaal met inmiddels ruim 150 video’s over zijn vak. Recent behaalde hij de mijlpaal van 10.000 volgers.

Elektriciteit, magnetisme en de Spiegelwet. Een greep uit de onderwerpen die Wietsma op zijn kanaal behandeld. Door middel van een uitleg in combinatie met illustraties doet hij zijn les nog even dunnetjes over.

Hij is een van het toenemende aantal docenten dat in de videomontage kruipt om leerlingen de mogelijkheid te bieden de stof nog eens rustig door te nemen.

Berlijnse muur

Via YouTube duik je bijvoorbeeld met geschiedenisdocent Joost van Oort in het ontstaan van de Berlijnse muur, neemt docent Stefan van der Weide je mee in de theorie over stereotypering en loodst Meester Arnoud je door de regels van Het Kofschip. Handig tijdens het leren voor een toets, interessant voor de volwassene die zijn middelbare school-kennis eens wil opfrissen. Het zijn geen gelikte vlogs die we inmiddels gewend zijn van YouTubers, maar in alle simpelheid bieden ze een kijkje in de lesstof zoals iedereen die nog kent van de middelbare school.

Even terugspoelen

„Het is zeker een trend”, vertelt Linda Zeegers van de VO-raad. „Van de ruim 100.000 docenten in het voortgezet onderwijs gaat het nog om een klein deel, maar we merken in toenemende mate dat docenten digitale mogelijkheden aangrijpen om hun lessen verder te verduidelijken.”

Een mooie ontwikkeling, volgens de VO-raad. „Leerlingen vinden het prettig. De stof is altijd beschikbaar en ze kunnen even terugspoelen als het te snel gaat. Zeker in combinatie met de traditionele manier van lesgeven, past het binnen de nieuwe moderne manier van informatie vergaren.”

Meneer Wietsma heeft inmiddels ruim 150 video's over natuurkundige onderwerpen. Foto: Screenshot YouTube

Een uit de hand gelopen hobby kun je het in het geval van Wietsma wel noemen. In zijn vrije tijd steekt hij maar liefst acht tot negen uur in het maken van één video. „De een houdt van wandelen of series kijken, zelf kruip ik achter de computer voor een video. Het geeft me energie. Zeker als leerlingen vertellen dat ze er echt wat aan hebben gehad. Voor mij is dat brandstof voor de volgende reeks video’s.”

Flipping the classroom

Leerlingen maken er gebruik van tijdens het maken van huiswerk of wanneer ze door omstandigheden de les hebben gemist. Ook past Wietsma het ‘Flipping the Classroom-concept’ toe, dat rond 2011 een opmars maakte in Nederland. Leerlingen dienen dan voor de les de video te bekijken zodat er tijdens de les aandacht is voor vragen en verdieping.

Of leerlingen daadwerkelijk hogere cijfers zijn gaan halen door de video’s, durft Wietsma niet te zeggen. „Het valt of staat bij de motivatie van de leerling. Wie achterover leunt en er geen zin in heeft zal niet opeens de les wel via YouTube gaan volgen, maar gemotiveerde studenten maken er graag gebruik van. Het is een mooi hulpmiddel voor leerlingen die zelf op onderzoek gaan.”

Prikkelen

Wietsma verwacht niet dat YouTube-video’s in de toekomst de docent voor de klas gaat vervangen. „Om kennis echt een plek te geven in het brein van leerlingen, moet je de dialoog aangaan. Uitdagen, grenzen verleggen en prikkelen blijft belangrijk. Een combinatie van het traditionele en digitale onderwijs zorgt ervoor dat de docent niet langer alleen een informatiebron is, maar juist meer de begeleider in het leerproces.”

Ook de VO-raad ziet heil in deze vorm. „Wij zijn voorstander. Uiteindelijk blijft de interactie tussen de leerling en de docent het belangrijkst. Maar als de methode echt goed wordt toegepast, kan het op den duur een manier zijn om docenten ontlasten. In de toekomst zullen we de mix van digitaal en traditioneel onderwijs zeker gaan terugzien.”