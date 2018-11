Leren over cocaïne: #perroncollege op Amsterdam CS

Heel lang geleden kocht je je gram cocaïne legaal bij de Amsterdamse cocaïnefabriek. In Nederland wordt nog altijd minder xtc gebruikt dan cannabis en een ‘war on drugs’ is juist helemaal niet effectief als je het drugsgebruik onder inwoners wilt verminderen.

Met deze kennis en inzichten liepen reizigers gisteren station Amsterdam Centraal uit, waar de Open Universiteit het eerste zogenoemde perroncollege hield. Een initiatief om de onderwijsinstelling onder de aandacht te brengen en tegelijkertijd de maatschappij kennis te laten maken met onderzoeksresultaten die normaal gesproken vooral in de kring van academici wordt gedeeld.

Reizigersstudenten

„Goedemiddag, goed dat jullie er zijn!” Universitair docent Gjalt-Jorn Peters verwelkomt zijn ‘reizigersstudenten’ met een geamuseerde blik. Het is namelijk tóch even anders, college geven op station Amsterdam Centraal. Hij staat op een bescheiden podium naast de stationspiano. Voor hem een klein publiek van alle leeftijden op klassieke schoolstoeltjes, braaf met notitieblok en pen op schoot. „Vandaag praten we over de war on drugs. Hoe effectief is die methode als je het drugsgebruik onder inwoners wilt verminderen?”

Korte, begrijpelijke lessen

Leren terwijl je wacht. Dat is het idee achter het perroncollege van de Open Universiteit. De onderwijsinstelling is een van de veertien universiteiten in Nederland maar geeft vooral online colleges .

„We roepen altijd dat we kennis moeten delen. Met al onze docenten en onderzoeken hebben we genoeg te vertellen. Online doen we dat al, maar kan dat niet breder? Zo zijn we op het idee gekomen voor de perroncolleges. Korte, begrijpelijke lessen die ervoor zorgen dat je na het wachten op de trein met een andere blik naar de wereld kijkt”, vertelt Marco Koolen van de Open Universiteit.

Het college over drugsgebruik is de aftrap voor een reeks videocolleges die in animatievorm worden uitgezonden op de reclameborden op perrons. De les op Amsterdam Centraal is dus de enige waar daadwerkelijk een docent bij betrokken is. De volgende colleges zijn de aankomende zeven weken elke zes minuten in animatievideo’s te volgen op de reclameborden op perrons. Daarin leer je bijvoorbeeld hoe veilig onze gratis wifi-verbinding is, of robots ook eigen rechten moeten krijgen en of je als samenleving kunt innoveren zonder de juiste leider.

Alcohol en xtc

Ondertussen geeft docent Peters prikkelende voorbeelden van de soms scheve manier waarop we als samenleving tegen drugs aankijken. Zo wordt er nog volop reclame gemaakt voor alcohol, maar verbieden we een drug als xtc die in veel opzichten minder schadelijk is voor de gezondheid.

Het publiek knikt en lacht. Om de leerzame informatie, een beetje herkenning maar ook om de nodige improvisatie die komt kijken bij het geven van een college op misschien wel de drukste plek van Amsterdam. Zo verstoort de langdurige omroep over de vertrektijden van de Thalys bruut het verhaal van Peters, net als de onwetende toerist die beschonken een poging waagt op de stationspiano. En met het onstuimige weer waait er om de zoveel tijd een zorgvuldig geplaatste plant van het podium.

Guerilla

„Het is een beetje een college in guerilla-stijl”, blikt Peters lachend terug. „Maar ik hou wel van improviseren. En het belangrijkste is dat er een leuke interactie was met het publiek dat oprecht geïnteresseerd leek.”

De campagne is naast de vier grote steden te zien in Eindhoven, Delft, Alkmaar, Zwolle, Breda, Arnhem en Amersfoort.