Lees de krant van morgen nu al online

Ook zo nieuwsgierig naar wat er in die kersverse Metro van donderdag staat? Wacht niet langer en lees de krant van morgen nu alvast online.

Je wist vast al wel dat het Britse kabinet het principe-akkoord van de brexit steunt. In de krant van morgen kun je lezen over wat de brexit nu eigenlijk voor jou betekent. Kun je bijvoorbeeld nog wel studeren in het Verenigd Koninkrijk of heb je daar in de toekomst een visum voor nodig? Metro beantwoordt al je vragen in deze nieuwe rubriek.

En nu we toch in de studentensferen zitten: Nederland heeft er zijn eerste universiteitskat bij. Het dier, genaamd Doerak, is te vinden op de campus van de RUG en is sinds een kort de trotse bezitter van een collegekaart.

Verder lees je morgen ook over de Oranjevrouwen en de bijbehorende Oranjegekte, wordt de internationale student in het zonnetje gezet en lees je over de dromen van Youtuber Teske.

Alvast veel leesplezier! De metro van donderdag 15 november lees je hier.