Lees de krant van 8 november alvast online!

Hoe veel tatoeages heb jij op je lichaam staan? Nul of wel meer dan tien? In dat laatste geval is MTV waarschijnlijk op zoek naar jou. Voor de Nederlandse versie van het programma Just Tattoo of Us zoekt de tv-zender deelnemers.

In Just Tattoo of Us ontwerpen koppels, familieleden en vrienden tatoeages voor elkaar en laten deze daadwerkelijk op hun lichaam zetten. Maar ze weten niet hoe elkaars ontwerpen er uit zien. En dat betekent dat de deelnemers elkaar nog al weleens terugpakken op gebeurtenissen uit het verleden.

Tot nu toe werd het programma alleen in het Verenigd Koninkrijk gemaakt en gepresenteerd door Charlotte Crosby, ook bekend van MTV-programma Geordie Shore. Naast haar stond in 2017 reality-ster Stephen Bear. In 2018 werd hij vervangen door Scotty T, ook bekend van Geordie Shore.