Lager opgeleiden helpen vaker een ander

In tegenstelling tot voorgaande jaren is er in 2016 minder armoede gemeten in Nederland. Dat meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Was in 2013 nog 7,6 procent van de bevolking arm, lag dat aantal in 2016 op 6 procent. Oorzaak voor het afnemende aantal ligt waarschijnlijk in de aantrekkende economie na 2013.

Uitzichtloos

Toch gaat het dan nog steeds om bijna een miljoen mensen, die nog in armoede leven. Meer dan een kwart van dat aantal is kind. FNV noemt het onacceptabel en uitzichtloos, dat zo'n groot aantal mensen nog in armoede leeft. „Dat is bijna één op de tien", aldus vicevoorzitter van de FNV Kitty Jong.