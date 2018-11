Koud, donker land? Meer kans op drankproblemen

Mensen die in een koud klimaat leven waar de zon weinig schijnt, hebben volgens recent onderzoek meer kans op een drankprobleem dan mensen die in een zonnig land wonen, meldt BBC.

Strengere regelgeving

Onderzoek dat in de Verenigde Staten gedaan is, verklaart een link tussen de gemiddelde temperatuur van een land. In landen waar de zon minder vaak schijnt, drinken de mensen significant meer. Dat blijkt ook uit gegevens uit 193 landen wereldwijd, die werden gebruikt bij het onderzoek naar binge drinking en leverziektes.

Een Schotse dokter vindt de uitkomsten van het onderzoek reden voor strengere regelgeving omtrent alcohol tijdens de wintermaanden.

Depressies en warmte

Volgens het artikel is er een logisch verband, gezien het feit dat alcohol ontspannend werkt en de toevoer van warm bloed naar het huidoppervlak verhoogt. Daarnaast houdt alcohol ook verband met depressies, die weer meer voorkomen wanneer het zonlicht schaars is.

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van gegevens van de World Health Organisation (WHO) en de World Meteorological Orginastion. Arts Peter McCann, die werkt in een afkickkliniek voor drank- en drugs, droeg bij aan het rapport.

"We hebben nu nieuw bewijs dat het weer, en met name de temperatuur en hoeveelheid zonlicht waaraan we worden blootgesteld, een sterke invloed heeft op de hoeveelheid alcohol die we consumeren", vertelt hij. "Bovendien hangt deze weersgebonden alcoholconsumptie direct samen de kans om de meest gevaarlijke vorm van leverziekte te ontwikkelen, cirrose. Deze ziekte is erg gevaarlijk en kan eindigen in leverfalen en vroegtijdig overlijden."

"Strengere wetgeving over alcoholprijzen is zeker gerechtvaardigd wanneer we naar het verwoestende effect van weinig zonlicht in combinatie met goedkope(re) alcoholconsumpties bekijken", voegt hij eraan toe.

Gezondheidsrisico

Uit het onderzoek is ook gebleken dat bijna de helft van de volwassen risico loopt op gezondheidsproblemen als gevolg van schadelijke drinkpatronen. Deze gezondheidsproblemen zouden zowel op de korte als op de lange termijn een probleem zijn.