Kindermishandelaar herkenbaar in beeld gebracht

Iedereen die weleens naar een groot concert gaat kent het patroon. Zodra de kaartverkoop start, raakt een website overbelast of sta je in een wachtrij. Met flink veel doorzettingsvermogen en op de F5-knop rammen, lukt het in sommige gevallen om toch zo’n felbegeerd kaartje te scoren.

Donderdag was het weer raak toen online voorverkoop voor het concert van Rammstein in de Kuip startte. Het concert was binnen een uur uitverkocht. Ondertussen bieden doorverkoopsites al op grote schaal kaarten aan voor prijzen die twee tot tien keer zoveel kosten als de reguliere prijs.