Kim Kardashian moet huis verlaten wegens natuurbrand

In de Amerikaanse staat Californië zijn duizenden mensen op de vlucht geslagen voor een grote natuurbrand, die daar sinds donderdagochtend woedt. De lokale autoriteiten spreken van een ,,chaotische evacuatie".

De brand, die Camp Fire is gedoopt, heeft al meer dan 3200 hectare in de as gelegd. Door de harde wind en de droogte van de afgelopen tijd grijpt het vuur snel om zich heen. De circa 27.000 inwoners van het stadje Paradise - zo'n 240 kilometer ten noorden van San Francisco - werden opgeroepen de stad te verlaten. Door ongelukken raakten uitvalswegen geblokkeerd en veel mensen lieten hun voertuigen achter en vluchtten lopend, zo meldden de autoriteiten.

Door vlammen rijden

,,We moesten door de vlammen rijden om hier te komen", vertelde een inwoner die op een motorfiets was ontsnapt aan de televisiezender Action News Now. Volgens berichten op sociale media staan in Paradise onder meer een ziekenhuis, een school en een supermarkt in brand.,,Het is zeer chaotisch. Het is een hele grote brand", zei een agent van de California Highway Patrol.

Natuurbranden verschroeiden dit jaar al meer dan 250.000 hectare land in Californië. Dit is twee keer zo veel als in 2017 en drie keer meer dan het gemiddelde in de afgelopen vijf jaar.

Video vanuit vliegtuig

Ook realityster Kim Kardashian West heeft haar huis moeten verlaten vanwege de natuurbrand. Kim heeft een huis een huis in Calabasas, een plaats ten noordwesten van Los Angeles. Ze plaatste op Instagram stories een filmpje van de brand dat zij maakte vanuit een vliegtuig. In de begeleidende tekst stelde de socialite dat zij halsoverkop haar huis moest verlaten.

Alyssa Milano moest ook huis verlaten

Ook actrice Alyssa Milano liet via sociale media weten dat zij haar huis moest verlaten. ,,Ik heb alleen mijn kinderen, honden en Dr. Martens-laarzen kunnen meenemen", schrijft ze. "De paarden worden geëvacueerd door mijn trainer. Echtgenoot zit in New York."