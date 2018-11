Jos Brech naar Pieter Baan Centrum

Josh Brech, de verdachte in de zaak Nicky Verstappen, wordt overgebracht naar het Pieter Baan Centrum voor een uitgebreid psychisch onderzoek. Dit heeft het Openbaar Ministerie bevestigt aan 1Limburg.

Kans op herhaling

Omdat bij het Pieter Baan Centrum momenteel sprake is van een wachtlijst van vier maanden zal dit wel tot gevolg hebben dat de rechtszaak vertraging oploopt. Daar komt dan nog de tijd bovenop die het onderzoek zelf in beslag zal nemen. Gerekend wordt op een onderzoek van ongeveer zes weken. Naar verwachting zal het OM de zaak pas in het najaar van 2019 inhoudelijk kunnen behandelen.

In het Pieter Baan Centrum worden verdachten geobserveerd door gedragsdeskundigen, psychologen en psychiaters. Zij onderzoeken in welke mate een verdachte toerekeningsvatbaar is, en of er kans is op herhaling. Vervolgens stellen zij een rapport op waarin zij de rechtbank op de hoogte stellen van hun bevindingen. Een dergelijk onderzoek is niet ongebruik in een ernstige zaak als deze.

Ontkent betrokkenheid

Voorzover bekend werkt Brech niet mee aan de zaak. Tot nu toe ontkent hij iedere betrokkenheid. Het is dan ook de vraag of hij wel zijn medewerking zal verlenen tijdens het psychisch onderzoek. Het is nog onbekend wanneer de behandeling van start zal gaan.

Josh Brech wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood, ontvoering en het seksueel misbruik van Nicky Verstappen in 1998 tijdens een zomerkamp op de Brunssummerheide.