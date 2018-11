'Jos B. niet meer verdacht van moord'

Toeristen weten de Holland boven Amsterdam de laatste jaren steeds beter te vinden. In deze serie: wat vinden zij daar eigenlijk in de Kop van Noord-Holland? In het laatste deel geeft Metro je tips om de geschiedenis van de Gouden Eeuw van Holland boven Amsterdam beter te leren kennen.

Overal ter wereld heeft de Verenigde Oost-Indische Compagnie sporen achtergelaten. In de Noord-Hollandse steden Hoorn, Medemblik en Enkhuizen slenter je langs de havens en imposante panden uit die roemrijke tijd. De geschiedenis van de VOC-steden is nog steeds zichtbaar in vele grachtenpanden, musea, kerken, stadsmuren en havens. Wil je Holland boven Amsterdam beter leren kennen? Maak dan een spannende tijdreis met boot en stoomtram van Enkhuizen-Medemblik-Hoorn. Deze dagtocht begint bij de aanlegsteiger van de boot bij station Enkhuizen.