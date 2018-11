Je mobiel gebruiken op de fiets? ‘Doe het niet’

Uit onderzoek van Deloitte is gebleken dat bijna de helft (49 procent) van alle Nederlandse consumenten hun mobiele telefoon gebruikt tijdens het fietsen. In de leeftijd van 18 tot 24 jaar is dat zelfs driekwart. De ANWB en 40 andere bedrijven en organisaties ondertekenden in 2017 een gedragscode tegen het gebruik van mobieltjes in het verkeer. Daarbij leek de boodschap misschien vooral gericht aan automobilisten, maar niets was minder waar: de gedragscode gold ook voor het gebruik van de mobiele telefoon op de fiets.

In september 2018 kwam er dan eindelijk een doorbraak: vanaf 2019 zal er een appverbod op de fiets gaan komen.

Nog steeds legaal

Je kent het wel: je fietst door de stad, op weg naar een gezellige borrel. Muziekje in je oren en gaan. Het blijkt wat drukker dan gedacht, dus vis je je mobieltje uit je zak om snel een appje te sturen naar je vrienden dat je iets later bent terwijl je stevig doortrapt. Dan komt er net op dat moment een auto de hoek om rijden, die niet heeft gemerkt dat hij jou voor moet laten. Jullie botsen keihard tegen elkaar aan, want terwijl jij eigenlijk naar links had moeten kijken, drukte je net op ‘verzenden’…

Het is een situatie die vooral in drukke steden helaas maar al te vaak voorkomt en de nodige problemen met zich meebrengt. Uit onderzoek uit 2015 bleek al dat bij maar liefst 20 procent van de ongelukken met fietsers tussen de 12 en 24 jaar oud een telefoon in het spel is. En hoewel het voor fietsers wel verboden is om gevaarlijke situaties te veroorzaken, is het tot eind 2018 dus nog steeds legaal om op je fiets te appen, bellen, sms’en of je muziek keihard aan te hebben staan.

‘Houd je bezig met het verkeer’

„Voor fietsers zeggen wij hetzelfde als met de auto of een ander vervoersmiddel: houd je bezig met het verkeer, niet met appen of bellen”, vertelde Markus van Tol, woordvoerder van de ANWB hierover in 2017 tegen Metro. „Met het tekenen van de gedragscode richten wij ons dan óók op fietsers, want we zien dat veel afleiding in het verkeer ook op de fiets vaak voorkomt.”

Dat viel het Ministerie van Infrastructuur en Milieu ook op: december 2016 meldde minister Melanie Schultz van Haegen dat ze werkte aan een verbod van de telefoon op de fiets. Dat verbod is er nu dus eindelijk.

„In 2017 deden wij onderzoek naar mobiel gebruik in het verkeer om te kijken of er genoeg grond was om het verbod in te stellen en hoe het verbod er dan uit zou moeten te komen zien”, aldus een woordvoerder voor verkeersveiligheid. „Dan gaat het bijvoorbeeld niet alleen om appen op de fiets, maar ook of je eventueel wel muziek in mag hebben of dat je telefoon via een speciale tool aan je fiets bevestigen wel veilig is.”

Stiekem grote behoefte

Want dat er stiekem best een grote behoefte is aan het gebruik van de mobiele telefoon op de fiets, bleek wel uit een poll onder lezers van Metro. Bij de vraag of men hun mobieltje gebruikt op de fiets, antwoordt 30 procent van de lezers dat ze hun mobieltje alleen op de fiets gebruiken om muziek te luisteren. 22 procent van de lezers geeft eerlijk toe weleens te bellen, appen of sms’sen op de fiets. 48 procent vindt het te gevaarlijk en bergt de mobiele telefoon op als hij/zij gaat fietsen.

Zo hangt het volgens lezeres Myranya Werlemann van de verkeerssituatie af. „Er zijn veel plekken waar een gescheiden fietspad ligt. En je hebt woonwijken, 30 kilometerzones, overzichtelijke straten… Op dat soort plekken kun je in een fietstempo ver genoeg vooruitkijken om ook regelmatig op je telefoon te kunnen kijken.”

Meer mensen denken zo, maar volgens Van Tol houdt dat meteen op bij weggebruikers die ooit te maken hebben gehad met een (bijna-)ongeluk vanwege het gebruik van hun mobiel. „Op de een of andere manier zijn die wel direct helemaal genezen en doen ze het nooit meer. En als het nog niet tot doden en gewonden heeft geleid, is dat gelukkig nog niet te laat.”

Snelheidsbegrenzer

Lezer Ferdy Woudenberg kijkt enkel op zijn telefoon om te kijken hoe laat het is en stopt op de stoep of in de berm als hij gebeld word. „Wat mij betreft mag er een snelheidsbegrenzer op de telefoon, zodat je die alleen kunt gebruiken wanneer je stil staat.”

Van Tol is het daarmee eens. Sterker nog: er zijn verschillende apps die het onmogelijk maken om je mobiel te gebruiken in het verkeer, waarbij de bond zich ook op fietsers richt. Of muziek luisteren op de fiets daar ook bij wordt betrokken? „Wat dat betreft hopen we ook dat mensen een beetje gezond verstand gebruiken. Pas je geluidsniveau in ieder geval dusdanig aan dat je nog iets van de omgeving meemaakt, zodat je het nog hoort als er een auto naar je toetert. En laat dat ding verder gewoon links liggen.”