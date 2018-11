Jaar cel na dodelijke bungeesprong tiener in Spanje

De eigenaar van een Spaans bungeejumpbedrijf waar een Nederlandse tiener om het leven kwam, heeft dinsdag een jaar celstraf gekregen. Ook veroordeelde de rechter de man dinsdag tot het betalen van een schadevergoeding van 140.000 euro aan de ouders van het meisje.

Schuld toegegeven

In eerste instantie was er tegen de eigenaar van het bedrijf was twee jaar celstraf geëist. Het Spaanse persbureau Europa Press meldde dat de straf lager uitvalt omdat de eigenaar heeft toegegeven dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan ernstige nalatigheid.

Miscommunicatie en geen toestemming

Het 17-jarige meisje overleed in augustus 2015 nadat ze, vermoedelijk door miscommunicatie, voortijdig van een viaduct was gesprongen. De instructeur riep 'No jump' ('Niet springen') naar Vera, maar dat is door het meisje waarschijnlijk opgevat als 'Now jump' ('Nu springen').

Daarop stortte ze tientallen meters de diepte in, terwijl op dat moment haar veiligheidslijn nog niet was bevestigd. Bovendien had de tiener geen toestemming van haar ouders om aan deze activiteit te mogen meedoen.

Het ongeluk gebeurde in het noorden van Spanje, ongeveer 40 kilometer van de stad Santander.