In 536 veranderde de aarde in een mistige koude hel

Heb je je wel eens afgevraagd wat voor de mensheid het 'ergste' jaar was? De periode 1940 t/m 1945 lijkt een vrij logisch antwoord, of wellicht 1918 toen de Eerste Wereldoorlog zijn bloederige climax kende met daar direct opvolgend de Spaanse Griep-epidemie waarbij tussen de 50 en 100 miljoen doden vielen.

Toch zijn dit volgens de Middeleeuwse historicus en archeoloog Micheal McCormick niet de ergste jaren. Het zal dus ergens in de Middeleeuwen zijn, wellicht 1349 toen de Pestepidemie de helft van Europese bevolking uitroeide? Nee ook niet. Hij stelt dat het jaar 536 nog een stuk erger was, volgens McCormick veranderde de aarde toen anderhalf jaar lang in een koude duistere mistige hel. Zo vertelt hij aan Science Magazine.

Een aswolk in IJsland in 2010, in 536 zag de hemel er anderhalf jaar lang zo uit ©ANP

Mist en kou

„De zon schijnt wel maar geeft geen licht. Een beetje als de maan en dat al een heel jaar lang," zo schreef Procopius, een Byzantijnse historicus uit die tijd. Het rampjaar luidde het begin in van de ergste periodes waar de mensheid ooit mee te maken heeft gehad, anderhalf jaar lang was het mistig en donker. In de zomer van 536 was het tot 2.5 graad kouder dan normaal, de jaren '30 van de zesde eeuw waren het koudste decennium van de afgelopen 2300 jaar.

Chinese schrijvers uit die periode beschrijven langdurige sneeuwval in de zomer. Door de extreme kou mislukten de oogsten en zijn veel mensen omgekomen. Ook in Ierland worden mislukte de oogst in de periode van 536 tot 539 elk jaar. Historici hebben zich lang afgevraagd waarom het in het midden van de zesde eeuw na Christus zo koud en donker was, vooral de mysterieuze mistwolken die anderhalf jaar lang bleven hangen waren tot vrij recent een raadsel.

Nu lijkt er een oorzaak gevonden te zijn. In het ijs van een Zwitserse gletsjer die werd onderzocht door McCormick en een gletsjerkundige Paul Mayewski werden sporen aangetroffen van een desastreuze vulkaanuitbarsting. Een vulkaan op IJsland zou begin 536 zo'n immense hoeveelheid as de lucht in geblazen hebben dat het anderhalf jaar lang donker is geweest. Daarna was het nog tweemaal raak; in 540 en 547. Pas in 640 zou de bevolking er economisch en qua omvang weer bovenop zijn gekomen.

Supervulkanen

Het is al sinds de jaren '90 bekend dat de zomers rond het jaar 540 uitzonderlijk koud waren, sindsdien zoeken wetenschappers naar de oorzaak. Wanneer een vulkaan uitbarst komen er grote hoeveelheden zwavel en bismut in de atmosfeer. Deze gassen vormen een soort van extra laag die het zonlicht wegkaatst van het aardoppervlak. Hierdoor koelt de planeet sterk af en dit heeft desastreuze gevolgen. Meerdere van dit soort uitbarstingen zouden hieraan bij hebben gedragen in die tijd.

Hoe een reeks van vulkaanuitbarstingen in IJsland (of Noord-Amerika volgens sommigen) zo'n grote impact had op het leven voor de mensen in de vroege Middeleeuwen, wordt nog verder onderzocht. Onderzoekers willen nu in de bodems van Europese meren op zoek gaan naar asdeeltjes die de theorie van de kleine IJstijd verder kunnen bevestigen.

Door vulkaanuitbarstingen, koudegolven, misoogsten, hongersnood en epidemieën heeft de mensheid het in de zesde eeuw zwaar te verduren gehad. Toch kwamen de historici er ook achter dat het na 640 weer een stuk aangenamer vertoeven was. In archeologische vondsten is te zien dat er vanaf dat jaar weer zilver werd gescheiden uit looderts. Dat de vraag naar een luxeproduct als zilver toenam, geeft aan dat het blijkbaar weer beter ging met de economie. Je hebt immers weinig aan zilveren sierraden als je van de honger om dreigt te komen.

In 660 was het herstel definitief toen het gebruik van zilver nog algemener werd, het edelmetaal werd vanaf toen ook gebruikt als ruilmiddel. Deze ruilhandel luidde het begin in van de vroege Middeleeuwse economie. Hiervoor werd vooral goud gebruikt, maar vanwege de toegenomen handel werd goud te schaars om als valuta te dienen. Hierdoor werd zilver de monetaire standaard en kwam de eerste georganiseerde internationale handel in Europa op gang.