IJsselmeerziekenhuizen kochten onvergoed medicijn in

Hoe het kan dat een ziekenhuis failliet gaat, is een veelgehoorde vraag van de algelopen weken. Onderoekscollectief Follow the Money is daar ingedoken en kwam uit bij torenhoge rekeningen van de IJsselmeerziekenhuizen van onder meer een kankermedicijn dat niet vergoed werd door zorgverzekeraars. Die handelwijze heeft het ziekenhuis miljoenen gekost, schrijft Follow the Money. Waarom het ziekenhuis de dure, niet vergoede medicijnen bleef kopen, is nog onbekend. Het bestuur wilde niet op de bevindingen ingaan.

Niet vergoed

Op 25 oktober gingen de IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad, Emmeloord, Dronten en Urk failliet. Dat kwam door een tekort van 4,5 miljoen euro. Een tekort dat ze volgens Follow the Money door eigen toedoen misgelopen zijn door de medicijnen, infuuszakken met chemotherapie, in Duitsland te kopen, ondanks dat dat niet vergoed werd.

Drie miljoen euro

Die vergoeding stopte vanaf 1 januari 2017, waarna een poging volgde om afspraken te maken met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en Zilveren Kruis om de Duitse medicijnen toch vergoed te krijgen. Dat mislukte. Toch bleven de IJsselmeerziekenhuizen daarna de Duitse medicijnen afnemen, zoals ze al sinds 2015 deden. Volgens Follow The Money wisten de bestuurders dat de medicijnen niet werden vergoed: dat blijkt uit het feit dat de IJsselmeerziekenhuizen geen declaraties naar de zorgverzekeraars stuurden. Dit heeft de ziekenhuizen op zijn minst drie miljoen euro gekost.

Verzekeraar Zilveren Kruis had dat bedrag voorgeschoten voor de aankoop van de chemotherapie, maar vorderde het geld terug toen bleek dat niet aan alle voorwaarden was voldaan. Volgens Follow the Money is het waarschijnlijk dat het ziekenhuis nog eens twee miljoen euro is misgelopen bij andere zorgverzekeraars. Als ze eerder een overgegaan op een ander medicijn, hadden ze volgens het onderzoekscollectief de schulden enorm kunnen besparen.

Nieuwe regeling

Er is opnieuw gevraagd aan de NZa om een regeling te treffen, maar of die er komt is nog onduidelijk. Daarvoor moet in ieder geval worden vastgesteld dat de Duitse chemotherapieproducten identiek zijn aan de medicijnen die op de Nederlandse markt zijn toegestaan. Daarnaast is het ook nog zo dat de Duitse medicijnen duurder zijn dan de in Nederland gemaakte varianten.