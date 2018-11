Hond wekenlang op balkon opgesloten door baasje

In Zwaag is een 56-jarige man veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 40 uur, omdat hij zijn dalmatiër wekenlang op het balkon van zijn woning had opgesloten. Ook heeft de rechter de hond in beslag genomen.

De politie kreeg een melding binnen van een oplettende buurvrouw. Volgens het Noordhollands Dagblad merkte zij op dat het beestje al wekenlang dag en nacht op het balkon stond, en nooit werd uitgelaten.

Psychische klachten

Na een inval werd de hond op het balkon teruggevonden. Het beestje was flink vermagerd en stond tussen zijn eigen uitwerpselen. In een brief aan de rechtbank lichtte de man toe dat hij nooit een hond had moeten nemen omdat hij last zou hebben van ernstige psychische klachten.

De rechtbank hield rekening met zijn psychische gesteldheid. Waar de aanklaagster een werkstraf van 40 uur, waarvan 20 uur voorwaardelijk eiste, legde de rechter hem uiteindelijk een geheel voorwaardelijke straf op.