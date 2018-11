Helft Nederlanders voor nieuwe kerncentrales

De helft van de Nederlandse bevolking is van mening dat er nieuwe kerncentrales moeten worden gebouwd. Dat schrijft het Algemeen Dagblad naar aanleiding van een onderzoek door Peil.nl/Maurice de Hond.

Geen bezwaar

Meer dan de helft van de ondervraagden heeft namelijk het idee dat een kerncentrale anno 2018 veilig is. Een derde dacht echter het tegendeel. In 2006 werd een soortgelijke enquête gehouden en toen dacht men iets minder positief over de kerncentrale. Nu is 46 procent van de mensen van mening dat er nieuwe kerncentrales gebouwd zouden moeten worden, ook is er bij de helft van de Nederlanders geen bezwaar tegen een centrale in eigen provincie.

Nihil

Het debat over kernenergie barstte afgelopen opnieuw los nadat VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff pleitte voor nieuwe kerncentrales. Alleen dan zouden volgens hem de klimaatdoelen gehaald kunnen worden. „Wat mij betreft gaan we snel beginnen", aldus Dijkhoff. „Ik hoop dat we er rationeel naar kijken. Een kleine Kamermeerderheid was het met hem eens. Coalitiepartijen D66 en Christenunie zijn echter fel tegen, dus de kans dat er in deze regeerperiode nog een dergelijke beslissing wordt gemaakt is klein.

Metro sprak eerder deze week met professor Jan Leen Kloosterman, die het eens is met Dijkhoff. Hij is van mening dat kernenergie als een serieus alternatief voor gas of steenkolen moet worden beschouwd: „Ook hij stelt dat de gevaren van kerncentrales inmiddels klein zijn geworden. „De kans dat er iets gebeurd is nihil."