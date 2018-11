Helft Nederlanders is mobieltje bij concert spuugzat

Ken je dat? Sta je midden in de menigte bij een concert, maar kan je het podium niet eens zien door al die mobiele telefoons in de lucht. Of je bent met vrienden op een feestje, maar een gesprek aanknopen lijkt haast onmogelijk, omdat iedereen alleen maar aandacht heeft voor de berichtjes die binnenstromen op zijn of haar mobiele telefoon.

Het lijkt genoeg geweest. Onderzoek heeft uitgewezen dat het merendeel van de Nederlanders ervoor openstaat maatregelen op te leggen aan het smartphonegebruik van bezoekers van muziekevenementen.

Niet meer mogelijk om te genieten

Het onderzoek, uitgevoerd door Eventbrite, wijst uit dat ruim 64 procent van de Nederlanders die de afgelopen 12 maanden een muziekevenement heeft bezocht, openstaat voor maatregelen om smartphonegebruik tijdens een concert, festival, of clubbezoek te beperken.

Volgens Jasper Dijkstra, County Director van Eventbrite Benelux zie je tegenwoordig het merendeel van de bezoekers opnames maken. „Ga naar een concert, club, of festival, je ziet het overal. Andere bezoekers raken er steeds vaker door geïrriteerd. En dat niet alleen. Eigenlijk is het iedereen, het publiek, de artiesten en de organisatoren. Dijkstra vervolgt dat het bijna niet meer mogelijk is om van een optreden te genieten. „We hopen dat ons onderzoek het begin is van een goed gesprek over we meer uit een optreden kunnen halen. Met of zonder smartphone.”

Het verbieden van smartphonegebruik

Uit het onderzoek komt verder naar voren dat de helft van de Nederlanders liever heeft dat anderen minder foto’s en video’s maken tijdens een optreden. Bijna een vierde van hen zegt weleens het gevoel te hebben gehad dat ze zich niet zoveel hadden moeten concentreren op het nemen van foto’s, maar meer hadden moeten genieten.

Ook de entertainmentindustrie heeft van zich laten horen. Grote sterren als Chris Rock, Kevin Hart en de voormalig frontman van de White Stripes, Jack White, verbieden smartphones helemaal tijdens hun optredens. Maar ook in Nederland is er een discussie gaande. Een van de Nederlandse clubs die smartphonegebruik aanpakt is de De School in Amsterdam. Eigenaar van De School, Jochem Wertheimer: „Alles in onze club straalt uit dat luisteren in opgaan in de muziek belangrijker is dan het vastleggen van een moment.”

Komt het bovenstaande je bekend voor? Misschien is het dan een idee om je telefoon thuis te laten, of op vliegtuigstand in je broekzak te laten zitten, de volgende keer dat je naar een feestje gaat.