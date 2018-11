Heeft je date een raar gebit? Gewoon eerlijk zeggen!

First Dates deelneemster liet op haar eigen manier blijken dat ze haar blind date niet zag zitten en kreeg na de uitzending half Nederland over zich heen. Datingcoach Maarten Blitz legt uit hoe om te gaan met een tegenvallende date. Eerlijkheid duurt het langst, ,,je moet het er wel op kunnen."

Geen tijd verspillen

Lisa (25) kreeg van alles om de social media oren na haar optreden in BNN’s First Dates, waarbij ze op haar eigen wijze (niet aankijken, huilen op de wc, desinteresse) liet merken niet geïnteresseerd te zijn in date Jaimy. De reacties op Twitter logen er niet om, waarbij ‘arrogante rolmops’ nog bijna de liefste was. Ze had zichzelf een hoop leed kunnen besparen, door van meet af aan duidelijk te zijn, denkt datingcoach Maarten Blitz. ,,Zonde om je eigen tijd en die van iemand anders te verspillen.” Dus gewoon zeggen dat je je niet aangetrokken tot iemand voelt en ja, je kunt volgens hem ook rustig zeggen dat je iemands gebit of bijna kale hoofd niet zo fraai vindt. ,,Daar heeft iemand uiteindelijk wel het meeste aan, want je bent vast niet de eerste die dat denkt en vervolgens niets zegt.” En voor alles is een oplossing: een beugeltje of het haar helemaal kaal scheren, ,,heb ik zelf ook gedaan!”

Lisa en Jaimy waren het niet voor elkaar, iets wat Lisa op haar eigen wijze liet merken

Limburger Blitz heeft alles wel zo’n beetje meegemaakt op datinggebied, ,,je kunt het zo gek niet bedenken of het is gebeurd” en als een echte ervaringsdeskundige, besloot hij naast zijn reguliere werk Blitz Dating Coaching te starten, waarbij hij singles helpt zelfvertrouwen te krijgen en een date te scoren. Hij heeft een 100 procent slagingspercentage: ,,Ik heb net de huwelijksuitnodiging in de bus van een jongen die bij me kwam en zelfs nog nooit gezoend had... Ik heb hem kunnen helpen en ben nu zo blij voor hem!”

Zou ik...

De eerste drie seconden zijn allesbepalend tijdens een date en hij heeft altijd een simpele stelregel gehanteerd, vertelt de vlotte Maarten die inmiddels de liefde heeft gevonden. ,,Zou ik het erop kunnen? Want dat weet je na drie seconden al wel.” Zo ja, gáán met die date, zo nee, laat maar zitten. ,,Klinkt heel plat, maar zo werkt het uiteindelijk wel, daar moeten we gewoon eerlijk in zijn.” En natuurlijk kun je dan nog heus wel een biertje met iemand drinken, ,,je hebt je niet voor niets opgedoft, maar ik zou geen drie uur blijven zitten omdat je het anders lullig voor iemand vindt, daarmee verspil je kostbare tijd.” De vlieger dat iedereen een tweede kans verdient, gaat in elk geval niet op voor dates, meent hij, ,,als het gevoel er niet is op date een, komt dat ook echt niet op date twee.” En weer door.

Openheid = schoonheid

Zelf heeft Blitz genoeg farce-dates meegemaakt, waarover hij in geuren en kleuren kan vertellen. De niet-opzettelijke catfish bijvoorbeeld, waarbij ze er op de foto’s toch anders uitzag dan in het echt. Iets voluptueuzer ja, beaamt hij, en dat is dikke prima, ,,maar als je alleen maar geretoucheerde Instagramfoto’s opstuurt en de werkelijkheid heel anders is, haal ik daaruit dat je eigenlijk heel erg onzeker bent.” Ook hierin is openheid belangrijk, ,,laat meteen zien wie je bent, dat is zoveel aantrekkelijker.”

Blitz vindt First Dates een fantastisch programma -,,vooral de Engelse versie”- en ook hij heeft blind dates gehad. Het kan daarin vriezen of dooien, weet hij, ligt er vaak aan wie je heeft gekoppeld. ,,Als je moeder het doet, krijg je een heel ander type dan wanneer goede vrienden het doen.” Probeer in elk geval altijd met zo min mogelijk verwachtingen op date te gaan, vervolgt hij. ,,Vaak zijn die veel te hoog waardoor iemand alleen nog maar tegen kan vallen.” Heeft-ie zelf ook weleens meegemaakt. ,,Ik was al een paar weken in contact met iemand. We appten erop los, stuurden elkaar foto’s en toen ik in de trein op weg naar Roermond zat, waar ze woonde, kreeg ik een berichtje: dit is misschien wel de laatste eerste date ooit...” Kat in het bakkie, kun je denken, het werd mispoes, zo knipoogt hij.

Ze zagen elkaar en al voordat het voorgerecht op tafel kwam, spraken ze het bijna synchroon uit. Nee. Ik voel het écht niet. ,,En precies daarom ging ik nooit uit eten op een eerste date! Als er dan een mismatch is, duurt een diner echt veel te lang...” Overigens werd het nog een prima avond met haar, ,,als je maar eerlijk bent en daarna niets meer van elkaar verwacht, kun je het best gezellig hebben.” Sterker nog: ,,uit een slechte date kan de beste vriendschap worden geboren.”

Boekwinkel oppikplek

Alle dates hebben hem een heleboel ervaringen opgeleverd, ,,ik kwam en eindigde soms op plekken die ik tot daarvoor nooit kende” en een mooie invulling naast zijn werk, ,,niets fijner om mensen aan een goede date en liefde te kunnen helpen.” Want dat doet hij met lange gesprekken, door hem ontwikkelde modules, rollenspellen met actrices en veel veldwerk. Dus samen de straat op, boekenwinkel in (,,hier vind je de leukste vrouwen”) of de kroeg in met een goede openingszin, al kan de slechtste ook nog werken, weet hij uit ervaring. ,,Heel veel ligt al besloten in de non-verbale communicatie.” Na het kroegbezoek wordt direct geëvalueerd, alvorens naar een volgend café te gaan. ,,Maar soms gaat het meteen al zo goed dat ik aftaai met een: ik bel je morgen wel, veel plezier!”

Zijn grote liefde

Zijn eigen grote liefde ontmoette hij ‘gewoon op zijn werk’. Waar hij tot daarvoor ‘Hoi ik ben Maarten en ik kom met je flirten’ in de strijd gooide in het café of op een feestje en waar hij bijna altijd wel succes mee had, deed hij het nu per mail. Of ze met hem wilde lunchen. Ze zei ja en de rest is geschiedenis.

First Dates’ Lisa mag zeker bij hem aankloppen, zo vertelt hij tot besluit. ,,Ik zou met haar kijken naar wat ze precies zoekt in een man, maar ook waar haar houding vandaan komt, dat zal vast iets met onzekerheid te maken hebben. Volgende keer kan ze beter zoiets zeggen als: Hé sorry, ik denk niet dat we een match zijn. Ik voel me niet tot je uiterlijk aangetrokken, maar ik weet zeker dat je snel een andere date vindt, veel succes!”