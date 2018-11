Hajar en Eefke voor ons land naar de VN

Eefke van de Wouw (23) en Hajar Yagkoubi (18) zijn deze week verkozen tot nieuwe jongerenvertegenwoordigers naar de Verenigde Naties (VN).

Eefke uit Tilburg is de nieuwe VN-jongerenvertegenwoordiger Duurzame Ontwikkeling en Hajar uit Helmond de jongerenvertegenwoordiger Mensenrechten en Veiligheid. Hun overwinning werd bekend gemaakt op de Nacht van de VN in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. De komende twee jaar hebben Eefke en Hajar de taak om de ideeën van de Nederlandse jongeren over Duurzame Ontwikkeling en Mensenrechten en Veiligheid te verzamelen en deze overtuigend binnen te brengen bij de Verenigde Naties.

Eefke van de Wouw.

Broeikaseffect tekenen

De afgelopen acht dagen voerden Eefke en Hajar beide campagne tegen een andere kandidaat voor de functie jongerenvertegenwoordiger Duurzame Ontwikkeling en de functie Mensenrechten en Veiligheid. In Metro vertelden zij bij de aftrap van de campagne over hun standpunten en passie. ,,Ik herinner me dat ik op de basisschool al het broeikaseffect tekende", zei Eefke toen. En Hajar: ,,Wat vooral relevant is, is dat de boodschap van jongeren naar de politiek uitgesproken wordt. En dat kan dan over van alles gaan.”

Geen les over de toekomst

Jongeren tot en met 29 jaar uit heel Nederland konden via www.jongerenvertegenwoordigers.nl stemmen op hun favoriete kandidaat. Op de Nacht van de VN gaven Eefke en Hajar een bevlogen speech. Eefke onder meer: ,,Jongeren groeien op met het klimaatvraagstuk en worden er oud mee. Ze krijgen wel les over geschiedenis, maar niet over de toekomst. Waarom is dat? Het is belangrijk dat we ze voorbereiden op de snel veranderende wereld van morgen.”Hajar: ,,Slechts 3 procent van de politici wereldwijd vertegenwoordigen nu jongeren. Dat moet anders want wij, als jongeren, zijn juist 100 procent de toekomst.”

Hajar Yagkoubi.

De twee jongerenvertegenwoordigers hebben beiden een duidelijk doel voor de komende twee jaar. Eefke: ,,Door jongeren niet naar oplossingen te laten zoeken binnen oude hokjes en kaders, maar ze dat op hun eigen manier te laten doen. Niet over jongeren maar mét jongeren praten. Ik denk dat we veel kunnen leren van de jongste generatie als we met oprechte aandacht naar ze luisteren.” Hajar: ,,Door het organiseren van speak-and-eats, discussiepanels, via social media, workshops en nog veel meer wil ik de mening van jongeren verzamelen over kwesties die hun aan het hart gaan."

Belangrijke schakels

Jongerenvertegenwoordigers als Eefke en Hajar vormen de schakel tussen jongeren en (politieke) instanties. Zij gaan op zoek naar meningen en ideeën van jongeren. Deze bespreken ze vervolgens met onder andere beleidsmakers op VN-toppen zoals de Algemene Vergadering van de VN en de Klimaattop. Dit jaar vonden twee verkiezingen plaats, één voor een nieuwe jongerenvertegenwoordiger Mensenrechten & Veiligheid (Algemene Vergadering) en één voor een nieuwe jongerenvertegenwoordiger Duurzame Ontwikkeling (Klimaattop). De VN-Jongerenverkiezing wordt georganiseerd door NJR (Nationale Jeugdraad) in samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken. NJR is de springplank van de nieuwe generatie. Het is de missie van NJR om jongeren te verbinden, met hun eigen sterke punten, met elkaar en met de organisaties die vorm geven aan onze wereld.

