Helaas, toch geen titels voor afgestudeerde mbo'ers. In tegenstelling tot hbo'ers of wo'ers mogen zij namelijk geen titel aanvoeren als ze afgestudeerd zijn. Volgens minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) zit de mbo'er daar niet op te wachten.

Erkenning

GroenLinks-Kamerlid Zihni Özdil kwam in oktober met het plan om mbo'ers een titel te geven: zo zou men in één oogopslag kunnen zien wat hun deskundigheid was, en zou daar ook meer erkenning voor kunnen komen. Hij dacht aan titels als 'Skilled', 'Craftsman' en 'Expert'.

Van Engelshoven heeft echter het idee dat er geen brandende behoefte is aan deze termen. Bovendien vindt ze dat „je waardering verdient als je goed bent in je vak, niet alleen als je een titel hebt". In eerste instantie vond ze het nog een sympathiek plan van Özdil. Ze geeft aan dat ze niet het idee heeft dat een mbo-diploma met titel voor meer gezegd zorgt in het buitenland. Mocht dat anders blijken wil ze er nog eens over nadenken.

Niets toevoegen

Özdil vond het toevoegen van een titel een logisch stap, nu mbo'ers zich in plaats van deelnemers studenten mogen noemen. Toch dachten mbo-studenten daar anders over. Tegen Metro zeiden ze dat een titel niets toe zou voegen. „Ik heb een diploma, daar staat op wat ik allemaal heb gedaan en wat ik kan." Een extra titel maakt voor student Jasper van Doremalen geen verschil. Hij denkt dat er andere manieren zijn om de waardering van het mbo te vergroten; meer goede verhalen in de media bijvoorbeeld. Ook Ann Westerink heeft liever geen titel: „Dat geld kunnen ze beter aan iets anders besteden."