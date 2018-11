Fotograaf niet welkom bij gratis bruiloft in Epe

Dinsdag gaan Amerikanen naar de stembus voor de belangrijke tussentijdse verkiezingen, de zogeheten midterms. Daarbij wordt gestemd voor onder meer het Huis van Afgevaardigden, een deel van de Senaat en een deel van de gouverneurs. Dan blijkt of de Democraten de twee huizen van het Congres kunnen veroveren op de Republikeinen, de partij van Trump. Die voerde de afgelopen tijd campagne om dat te voorkomen. Wie controle krijgt over het Congres, beslist namelijk over het lot van de president. Het is dus de vraag of hij de komende twee jaar vrijwel ongehinderd zijn agenda doorvoeren of dat hij weerstand zal gaan krijgen.

Meerderheid

De Republikeinen hebben momenteel een meerderheid in zowel het Huis van Afgevaardigden als de Senaat. Als ze die verliezen aan de rivaliserende Democraten, kunnen die het de regering flink lastig maken. De Democraten hebben volgens peilingen een goede kans een meerderheid in het Huis van Afgevaardigden te veroveren, al is het zeker geen gelopen race.