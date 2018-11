Feestdagen zijn cashdagen: let op met internetfraude

De aanbiedingen vliegen ons om de oren op Single's day, Black Friday en Cyber Monday. Maar een gewaarschuwd mens telt voor twee: de Consumentenbond waarschuwt namelijk dat het in deze feestmaanden, met Sinterklaas en Kerst op komst, extra oppassen geblazen is voor nepwebshops.

Ogenschijnlijk echt

De 'nepshops' die hele aantrekkelijke aanbiedingen hebben, zijn niet altijd even goed te onderscheiden en van de echte webshops. Vaak ogen de namaak webwinkels professioneel, hebben ze een webwinkelkeurmerk en een Kamer van Koophandelnummer, een adres, telefoonnummer en Ideal-betaalmogelijkheid.

De politie is extra alert op de nepshops. De speciale webwinkels doken vorig jaar ook al op en daarom heeft de politie dit jaar een speciaal decemberpiket ingericht. Een speciaal team analyseert binnenkomende signalen en onderneemt actie tegen verdachte websites.

Veel meer meldingen

En nu komt er nog een waarschuwing bij voor oplichters via WhatsApp. Met WhatsApp-berichtjes weten fraudeurs namelijk duizenden euro's van nietsvermoedende mensen binnen te halen. Ze doen zich dan voor als een vriend, collega of familielid met een nieuw telefoonnummer, winnen het vertrouwen van hun slachtoffer en vragen hem of haar vervolgens met een doordachte "smoes" een flinke smak geld over te maken. Je denkt nu waarschijnlijk dat dat jou nooit zal overkomen, maar de praktijk toont anders aan: de afgelopen vier maanden is het aantal meldingen hiervan flink gestegen. Bij de Fraudehelpdesk kwamen bijna 300 meldingen binnen, terwijl het er in 2017 nog geen 50 waren.

Grote bedragen, vreemde verzoeken

Vooral de feestdagen vormen een goed excuus voor de fraudeurs. Ze komen dan vaak met een heel ernstig verhaal, als een vlucht die geannuleerd is waar nieuwe tickets voor gekocht moeten worden of het kwijtraken van je pinpas tijdens kerstinkopen en een grote uitgave daardoor niet kunnen doen. Fraudeurs spreken je aan met een foto van jouw vriend, familielid of collega van Facebook of Instagram als WhatsApp-afbeelding. Ook zien ze daar precies hoe jullie met elkaar praten en wat jullie bindt. Met alle informatie die ze kunnen vinden doen ze zich voor als jouw bekende wat na een beetje koetjes en kalfjes praat over en weer over gaat in de vraag om geld: „Ik zit met een probleem. Ik heb geld nodig, kun je me helpen?"

Foto: ANP

Dubbelcheck en verifieer

De politie is bekend met het fenomeen, maar zegt niet altijd snel wat te kunnen doen. Het advies van de politie luidt: „Dubbelcheck en verifieer altijd even of je wel echt met die bekende te maken hebt. App, bel of mail diegene op een ander nummer of e-mailadres dat je van hem of haar kent. Pas als dan blijkt dat je kennis/familielid echt hulp nodig heeft, weet je dat het appje betrouwbaar is."

Cyber-expert Mary-Jo de Leeuw voegt daar tegen NOS nog iets aan toe: "Scherm al je accounts af. Mensen zijn geneigd hun hele leven op sociale media te gooien. Waarom doe je dat? Er wordt misbruik van gemaakt."