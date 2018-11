Familie Zuid-Sudan verkoopt kind (16) via Facebook

In Zuid-Soedan heeft een familie een 16-jarige meisje te koop aangeboden via Facebook. Pas zes dagen nadat het meisje was verkocht ontdekte het platform het bericht, dat werd verwijderd.

500 koeien, drie auto's en $10.000

Eind oktober werd het 16-jarige meisje aangeboden als kind bruid, meldt Business Insider International. Zo'n vijf mannen zouden hebben geboden. De winnende bieder boodt 500 koeien, drie auto's en $10.000, heeft Plan International laten weten. Volgens Plan International zijn onder hen hoge overheidsfunctionarissen. De organisatie vraagt om een onderzoek van de regering.

Barbaarse slavenmarkt

De directeur van Plan International is niet te spreken over Facebook. Het sociale netwerk ontdekte de post namelijk veel te laat toen het meisje al verkocht was. George Otim, de Zuid-Soedan-landendirecteur bij Plan International, zei in een verklaring: ,,Dit barbaarse gebruik van technologie doet denken aan hedendaagse slavenmarkten. Dat een meisje kan worden verkocht voor het huwelijk op 's werelds grootste site voor sociale netwerken in deze tijd is ongelooflijk. "

Facebook gaat extra controleren

Een Facebook-woordvoerder vertelde Business Insider in een verklaring: ,,Elke vorm van mensenhandel - of het nu gaat om berichten, pagina's, advertenties of groepen is niet toegestaan op Facebook. We hebben het bericht verwijderd en het account van de persoon die dit op Facebook heeft gepost permanent uitgeschakeld. "

Ook liet zij weten bezig te zijn met het verbeteren van de methoden om de inhoud van een bericht te identificeren. Ook zouden ze het veiligheid-en beveiligingsteam hebben uitgebreid van 20.000 naar 30.000 medewerkers.