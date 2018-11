Er wordt meer gekampeerd: 'Het is rust en vrijheid'

Het gaat goed met de Nederlandse campings. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) was het afgelopen zomer drukker dan de jaren daarvoor. De campings van Natuurkampeerterreinen zien al meer dan tien jaar een gestage groei.

Vrijheid

Directeur Marieken Nieuwdorp vertelt over de „gigantische” groei. „We zien echt dat mensen massaal spontaan gaan kamperen. Een weekendje op de camping om de hectiek te ontsnappen.” Dat is volgens haar ook de voornaamste reden dat mensen gaan kamperen. „De wereld is druk en mensen vinden het heerlijk om er een weekendje tussen uit te knijpen. Eventjes back to basic.”

Ook verrassend veel jonge stellen vinden hun weg naar het groen. „Mensen willen steeds avontuurlijker op vakantie, wandelen in Nepal bijvoorbeeld, maar willen wel even proefkamperen”, vertelt Nieuwdorp. „Ook dat soort jonge stellen komen dan met hun tentje op de camping staan.”

Dirk Peters, eigenaar van kampeerterrein Bekhofschans, herkent dat beeld. „Mensen willen steeds meer voelen en ervaren. Dat gevoel van vrijheid met kamperen lokt: als je de plek niet leuk vindt, pak je gewoon je tentje in en ga je een deurtje verder." Peters heeft het idee dat de kampeerders van nu dat missen in hun leven en dat zoeken in het kamperen. „Ze staan steeds verder weg van de natuur en keren nu weer even terug."

Oliebollen bakken op de camping / Dirk Peters

Romantisch

Niet alleen in de zomer is het druk op de camping, ook in de winter trekt men er volop op uit. Nieuwdorp schetst romantische taferelen: „Kampvuur, marshmallows of oliebollen, misschien zelfs wat glühwein.” In de winter zijn de gasten volgens haar voornamelijk bezig met warm worden, maar „dat is ook al een activiteit”. De wintermaanden zijn toch anders dan de zomer. „Het is een stukje rust en vooral veel vrijheid”, vertelt Nieuwdorp. „Dat vindt men heerlijk.”

Of het druk gaat worden deze winter, hangt vooral af van het weer. „Er is ieder jaar een lichte groei in het winterkamperen, maar of het echt wat wordt dit seizoen hangt af van de sneeuw”, aldus Nieuwdorp. „Als we een mooie droge winter krijgen, met veel sneeuw, dan staat het hier vol.” Volgens haar is het „hip en stoer” om te kamperen in de winter, in de sneeuw. „Het is overleven!”

Ervaring

Dat winterkamperen is bij Peters een hele happening, mensen komen er speciaal voor. „Toen er een paar jaar terug een dik pak sneeuw lag, kwam er een groep langs om te kamperen. Ik had snel een stuk grond sneeuwvrij gemaakt, maar toen ze aankwamen waren ze boos. Dat was namelijk niet wat ze wilden; ze wilden de hele ervaring. Inclusief het in de sneeuw zitten”, blikt Peters terug.

Peters bevestigt het romantische beeld van het winterkamperen. „Het hele terrein is dan donker, op een paar knisperende haardvuurtjes na. Er is weinig lichtvervuiling, dus je ziet een prachtige sterrenhemel.” Sommigen grijpen de gelegenheid zelfs aan om oliebollen te bakken op een kampvuur, vertelt Peters. Hoe populair de zomers ook mogen zijn, de winter is anders. „Je ziet andere dingen. Er is minder, maar je ervaart meer.”