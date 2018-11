Engelse school heeft 'migrant van 30' als leerling

Leerlingen van een middelbare school in het Britse Ipswich keken vreemd op toen zij ineens een nieuwe klasgenoot hadden. De man, een asielzoeker, zou helemaal geen tiener zijn maar een dertigjarige.

Niet alleen de leerlingen maar ook ouders zetten vraagtekens bij de leeftijd van de man. Er is nu een onderzoek gestart om te achterhalen hoe de vork echt in de steel zit, zo meldt de BBC.

Foutje of niet?

Naar verluidt zou het gaan om een immigrant die aan het begin van het schooljaar als leerling begon aan de Stoke High School. De leerlingen reageerden verbaasd op de man die volgens hen minstens tien jaar ouder was dan zijn klasgenoten. Een klasgenote plaatste een foto op Snapchat met het bericht 'waarom zit er een 30-jarige man in onze wiskundeles?'

Er is nu een discussie gaande over de leeftijd van de man. Hij zou veel te veel baardgroei en belegen fysieke kenmerken hebben voor een tiener. Sommigen nemen het voor hem op en menen dat hij het mikpunt is van pesterijen, anderen denken dat hij veel ouder is dan op zijn papieren staan.

De zaak wordt op dit moment uitgeplozen door Home Office, het Britse ministerie dat over immigratiezaken en vreemdelingenbeleid gaat. Volgens de school zouden zijn papieren in orde zijn, zij wijzen naar het ministerie. In een verklaring stelt Home Office dat zij niet ingaan op individuele gevallen.

Boze ouders

Lewis Forte, wiens stiefdochter naar de school gaat, is zeer ontevreden over de reactie van de school. „Ik kwam naar de school om mijn zorgen over de leerling te uiten en een docent probeerde me het zwijgen op te leggen door te zeggen dat zijn papieren in orde waren. Als hij een echt een kind is dan heb ik medelijden met hem. Ik had een paar klasgenoten die er oud uitzagen voor hun leeftijd maar dit is van een hele andere orde," zo meldt hij.

Een andere ouder waarschuwt via sociale media. „Ik zou mijn kinderen niet bij deze man in de klas laten zitten tot het onderzoek is afgerond." Moeder Victoria Newby gaat nog een stap verder en houdt haar dochters thuis zolang de asielzoeker staat ingeschreven op de school.

Wanneer een migrant jonger is dan 18, kan hij onderwijs volgen op reguliere middelbare scholen. De scholier die er wat oud uitziet voor zijn leeftijd is niet naar school geweest de afgelopen dagen.