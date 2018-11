Dure grap voor Engeland: sieraden uit oren weghalen

Het weghalen van voorwerpen uit oren en neuzen kost de ziekenhuizen van de Britse Nationale Gezondheidsdienst zo'n drie miljoen pond per jaar, blijkt uit onderzoek. Het gaat veelal om kinderen die spullen in oren of neuzen hebben gestopt, schrijft de BBC.

Erwten

Tussen 2010 en 2016 werden er maar liefst 1218 voorwerpen uit de neus verwijderd en 2479 voorwerpen uit de oren. Bij kinderen waren sieraden vaak een probleem, volwassenen kwamen vaak voor wattenstaafjes naar het ziekenhuis. In 95% van het verwijderen van voorwerpen in de neus, gaat het om kinderen. Bij de oren is dat 85%.

De leeftijd van kinderen blijkt ook nog een rol te spelen: kinderen tot vier jaar stoppen meestal dingen in hun neus, tussen de vijf en negen zit het vaak in een oor.

Waar sieraden het vaakst verwijderd worden, staan papier, speelgoed en pennen ook in het rijtje. De onderzoeker Simon Morris vertelt dat bijna alles dat past wel in een oor of neus terecht komt. „Kinderen zijn nieuwsgierig en willen dingen gewoon ontdekken." Hij heeft al behoorlijk wat voorwerpen voorbij zien komen, die in neuzen of oren terecht kwamen. „Erwten bijvoorbeeld."