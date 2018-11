Drukste Black Friday ooit, pakketjes komen later

Nederland is sinds september een tv- en onlinezender rijker. Insight TV zendt uit in Ultra HD en dat is mooi voor iedereen die een 4K-televisie in huis heeft. Metro stelt Insight TV deze weken in enkele video-afleveringen voor.

Snelle auto’s

Een van de pareltjes van Insight TV is The Road to Gymkhana Grid. Sowieso houdt de zender van gave actiesporten, maar nog belangrijker: de (vaak emotionele) verhalen van die sporters. In The Road to Gymkhana Grid zie je acht coureurs van wereldklasse, die vanaf hun woonplaats naar Johannesburg in Zuid-Afrika moeten ‘scheuren’. Dat betekent: opoffering, discipline, gevaren, ambitie en… goede verhalen.

Kortingscode voor Metrolezers

KPN-klanten vinden Insight TV onder nummer 38 en anders kun je ook kijken via Insight.tv. Voor Metro-lezers is er een speciale actie via Insight TV. Gebruik de actiecode InsightTVFree en kijk twee weken gratis.