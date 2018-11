Doodstraffen geëist in zaak Khashoggi

Tegen een deel van de verdachten van betrokkenheid op de moord op journalist Jamal Khashoggi wordt de doodstraf geëist. Dat laat de openbaar aanklager in Saudi-Arabië weten.

Doodstraf

In totaal zijn elf mensen beschuldigd van betrokkenheid bij de dood van de journalist. Tegen vijf van hen wordt nu de doodstraf geëist. 21 mensen zijn opgepakt in verband met de zaak.

Khashoggi werd begin oktober vermoord in het Saudische consulaat in Instanbul. Volgens de hoofdaanklager werd hij daar gewurgd. Zijn lichaam zou vervolgens in stukken zijn gesneden, maar waar het nu is, is onbekend. Onderzoek loopt nog. Volgens de aanklager was de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman niet op de hoogte van de missie rond Khashoggi.

Begin november vroegen de zonen van Khashoggi in een emotioneel interview met CNN om het lichaam van hun vader. „Alles wat we nu willen is hem begraven in Medina (Saoedi-Arabië), bij de rest van zijn familie", aldus zoon Salah Khashoggi.