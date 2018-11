Directie Pathé slachtoffer van fikse CEO-fraude

Het is een verhaal dat je normaal alleen in films ziet. De tweekoppige Nederlandse directie van bioscoopketen Pathé is slachtoffer geworden van fraude; en wat voor een. Het gaat om een zogenaamde CEO-fraude waarbij de fraudeurs in totaal zo’n 19 miljoen euro hebben buitgemaakt. Dat blijkt uit de uitspraak van de rechtbank in Amsterdam.

Overname

Eerder dit jaar, in maart, ontving de directie een e-mail van het zogenaamde Franse hoofdkantoor. Daarin werden ze verzocht om 800.000 euro over te maken om een overname in Dubai te kunnen financieren. In de mail werd benadrukt dat het strikt vertrouwelijk was. De Nederlandse directie had er zijn vraagtekens bij, maar besloot uiteindelijk toch mee te werken: het was niet voor niks een verzoek van het ‘hoofdkantoor’. Daarna volgden er meerdere verzoeken vanaf verzonnen e-mailadressen, gemaakt door de personen die zich voordeden als de directeuren van het hoofdkantoor. In een volgend verzoek vroegen de fraudeurs om bijna 2,5 miljoen euro. De twee directieleden vonden het een opmerkelijk verzoek, maar bleven de gevraagde bedragen overmaken. „Wonderlijk proces. Nooit zo meegemaakt”, zei de directeur.

Gelijksoortige verzoeken kwamen nog een paar keer binnen, waarvan de bedragen allen minstens zes nullen hoog waren. De fraudeurs beweerden dat zij het geld enkele weken later terug zouden storten. Een tijdje later vroeg de Nederlandse directie bij het Franse moederbedrijf om het geld, waarna het hoofdkantoor aan de bel trok en vroeg waar dat verzoek vandaan kwam, werd pijnlijk duidelijk wat er aan de hand was en dat er sprake was van een fikse fraude. In totaal gaat het daarbij om een bedrag van ruim 19,2 miljoen euro.

Directie op non-actief

Toen de fraude afgelopen voorjaar aan het licht kwam, werden de Nederlandse directieleden meteen op non-actief gezet. Later werden ze ontslagen door het Franse hoofdkantoor, maar de financieel directeur vocht dat ontslag aan. De rechter bepaalde dat hij tot het eind van het jaar doorbetaald moet worden. Er is namelijk niet aangetoond dat de twee directieleden betrokken zijn geweest bij de fraude, al is er wel verwijtbaar gehandeld volgens de rechter. „Pathé lijkt het doelwit te zijn geworden van een professionele bende van fraudeurs, welke door geraffineerde communicatie het vertrouwen van enkele Pathé-medewerkers wisten te winnen”, valt te lezen in het vonnis.