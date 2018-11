Rijendik lopen ze door de straten van Den Haag. Vanaf het Lange Voorhout, langs het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De ruim vijfhonderd studenten laten luidkeels van zich laten horen.

Tientallen spandoeken met teksten zijn gemaakt / Wiebe Kiestra

'Schuldenstelsel'

„Onderwijs is een recht, geen privilege”, wordt er gescandeerd. Hier en daar gaat een vuist de lucht in, om de zin extra kracht bij te zetten. Tientallen spandoeken zijn te zien, met teksten als ‘Diploma halen? Tot je pensioen afbetalen!’ of ‘Niet te geloven Engelshoven!’. Massaal laten de studenten van zich horen, want ze zijn het er allemaal over eens: het leenstelsel moet weg.

Het voornaamste doel van de protestmars is het „van tafel krijgen van het schuldenstelsel”. Het gaat om het leenstelsel dat drie jaar geleden werd ingevoerd. Initiatiefnemer Lisa de Leeuw, actief bij SP ROOD vertelde Metro vorige maand dat ze een signaal af willen geven en daarom met zoveel mogelijk mensen de straat op willen. Ze ziet de toegankelijkheid van het onderwijs achteruit gaan „Jongeren uit gezinnen met minder geld of met een migratieachtergrond gaan niet meer studeren. Jongeren willen snel hun studie afronden, staan onder ongelofelijke druk en hebben een enorme studieschuld.”

Strijdbaar en hoopvol

„De sfeer zit er goed in”, vertelt De Leeuw. De opkomst zou lager zijn dan verwacht, maar ze is er toch blij mee. „Het met zijn allen lopen, dat heeft effect en dat merk je ook. Al is het maar omdat er altijd wel mensen aan de zijlijn staan te kijken naar de optocht.” Het is ook wel een tof gezicht: honderden jongeren die met spandoeken zwaaien en leuzen scanderen, die worden aangevoerd door een brassband.

Dat het flink koud is, merk je niet. „Het voelt heel hecht samen”, vertelt De Leeuw. „We voelen ons strijdbaar en hoopvol. Het is ook een heel apart gevoel, om met zijn allen in het midden van de straat te lopen. We hebben een gezamenlijk doel en dat voel je echt!” Verderop loopt een jongen met een bordje met de tekst ‘I should study for my test, but i must protest’, dat vindt ze de sfeer wel goed beschrijven. „Iedereen heeft andere bezigheden, maar we offeren toch allemaal onze zaterdag hiervoor op.” Langs de weg staat politie, maar er hoeft gelukkig niet ingegrepen te worden.

Rijendik lopen ze door Den Haag / Wiebe Kiestra

'Heel vet dit'

Vooraan de stoet loopt Bastiaan Meijer, voorzitter van FNV Jong. In zijn handen houdt hij een groot spandoek, met de tekst ‘Weg met het schuldenstelsel’. Voor hen lopen de vier mannen van de brassband, die met hun trommels de aandacht van het publiek trekken. „Heel vet dit”, vertelt hij, terwijl hij het spandoek in handen houdt. „Het geeft me heel veel energie dat zoveel mensen nu al op de been zijn tegen het leenstelsel. En iedereen vindt het heel tof om eindelijk iets te kunnen doen. We voelen ons nu strijdbaar.”

Meijer vertelt dat dit zeker niet de laatste studentenactie is: „Dit is een goed startpunt en we willen hierna zeker verdergaan.” Hij heeft het idee dat met deze actie de politiek bereikt is. „We laten zien dat we onze tanden niet verloren zijn en ik denk echt dat ze nu wel onze hete adem voelen.”