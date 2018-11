Dieven jatten beenprothese paralympiër Merijn Koek

Een visser uit Nieuw Zeeland had bij zijn laatste visbeurt wel een hele aparte vangst: hij viste een 18-maanden oude baby uit de oceaan. Wonder boven wonder heeft het kind het overleefd. Het hele voorval wordt een wonder genoemd.

Pop

Gus Hutt was aan het kamperen tijdens zijn vakantie bij het Matata strand in het noorden van Nieuw Zeeland toen hij besloot een dagje te vissen. Tijdens zijn visbeurt zag hij opeens een klein voorwerp in het water drijven. ,,Ik dacht dat het een pop was. Ik strekte mezelf uit en greep zijn armpje beet. Toen ik hem uit het water haalde dacht ik nog steeds dat het een pop was. Zijn gezicht leek wel porselein en zijn korte, natte haartjes. Maar toen hij een klein geluidje maakte schrok ik me dood en wist ik: 'Oh God, het is een baby en hij leeft nog.'"