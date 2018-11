’Dichtbij je kind slapen is niet zo vanzelfsprekend’

Bindi, Luna en Jelte versierden jouw Happy Meal Box speciaal voor McHappy Day.

„Zal ik jullie een trucje laten zien?”, vraagt Ronald McDonald. Kinderen hangen aan zijn knalrode lippen. Hij pakt een Pokémonkaart van één van de jongens. Na een paar keer wiebelen met zijn vingers is de kaart verdwenen. De broertjes schieten in de lach. Onbezorgd en onbevangen, iets wat voor deze kinderen en hun ouders niet altijd vanzelfsprekend is geweest. Het Ronald McDonald Kinderfonds zette ze woensdag in Hoog Catharijne in Utrecht daarom extra in het zonnetje.

McHappy Day

Alle McDonald’s-restaurants vierden namelijk de jaarlijkse McHappy Day. Dit jaar worden alle Happy Meals geserveerd in een bijzondere Happy Meal Box ontworpen door Bindi, Luna en Jelte en ontvangt iedere gast een mini-variant. De drie kinderen verbleven met hun familie in een Ronald McDonald Huis en werden gevraagd om hun creativiteit de vrije loop te laten. Als kers op de taart kregen zij een exemplaar officieel overhandigd uit handen van ambassadeur Robert ten Brink.

Robert ten Brink vindt het mooi en belangrijk om met gezinnen te spreken.

Ook voor Ten Brink was het gisteren een speciale dag. „Het is fijn met gezinnen te praten die zelf ervaringen met het Ronald McDonald Huis hebben gehad.” In de vijftien jaar dat de tv-presentator ambassadeur is, heeft hij heel wat mensen mogen ontmoeten. Eén moment blijft hem altijd bij. „Een excursie in het ziekenhuis. Er stond een jongetje met een kaal hoofdje in een bedje. Zijn vader stond naast hem en zei: ’Hij is zielig vandaag, want zijn vriendje is net overleden.’ Moet ik nog meer zeggen?” Dit zijn de momenten die volgens Ten Brink laten zien waarom het zo belangrijk is dat ouders bij hun kind kunnen zijn.

Geen subsidie, dus donateurs

Door het kopen van een Happy Meal lever je een bijdrage aan het Kinderfonds. Dankzij alle bijdragen van het afgelopen jaar kunnen er 10.162 overnachtingen in een Ronald McDonald Huis mogelijk gemaakt worden. Ook gaat er op McHappy Day 5 cent van iedere bestelling naar het Ronald McDonald Kinderfonds.

Zonder donateurs kunnen wij het werk niet blijven doen, weet Renate Westerlaken-Loos, directeur van het Ronald McDonald Kinderfonds. „Het is ons doel om familie van zieke kinderen in de buurt van het kind te laten slapen, zodat ze ’s avonds die knuffel kunnen geven. Subsidie krijgen we niet. We zijn volledig afhankelijk van particuliere donateurs, sponsoren en vrijwilligers. Het is bijzonder dat je op een dag als vandaag gezinnen dichtbij je hebt die als geen ander weten, dat dichtbij je kind slapen niet zo vanzelfsprekend is.”

Hoe de Happy Meal Box tot stand kwam: