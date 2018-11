Deze internationale studenten houden van Holland

Nog nooit waren er zóveel internationale studenten in ons land. In 2017 waren er ruim 112.000 uit alle windstreken en dat is dit jaar alleen maar meer geworden. Deze week wordt de week van de Internationale Student gevierd om die student die volgens Nuffic, de Nederlandse organisatie voor internationalisering in onderwijs. zo veel bijdraagt aan onze samenleving, eens in de spotlights / der Scheinwerfer / à l’honneur te zetten. Metro doet dat met Indiase 'AJ' en Bulgaarse Slavena!

Study hard, dance hardstyle

Hij heeft zijn naam al zo’n miljoen keer moeten spellen, grijnst Ajatshatru Bhattacharya (22), ,,noem me maar AJ, zo noemen mijn vrienden me ook.” Hij komt uit India en studeert International & European Law aan de Haagse Hogeschool. Een hele goede opleiding in de béste stad om rechten te studeren, roept hij bijna uit, en er wordt van alles georganiseerd. Zo dronk hij ooit een bakkie met de voormalige president van het Internationaal Gerechtshof en sprak hij laatst nog met de CEO van Unilever. ,,Die kansen krijg je hier gewoon, zo amazing.” Het grote verschil met hoger onderwijs in India, is dat ze je daar ‘als een klein kind’ behandelen met verplichte aanwezigheid, ,,hier heb je veel meer vrijheid, je bent verantwoordelijk voor jezelf en wordt behandeld als een volwassene.”

Hij ziet zichzelf later wel als diplomaat, droomt hij al even weg, en een half uur in gesprek met deze ambitieuze en enthousiaste student en dat kan bijna niet missen. Zo antwoordt hij op de vraag of Naomi Campell, een van de sprekers op One Young World Summit waar hij was, nog steeds hot is, heel diplomatiek ‘daar laat ik me niet over uit’. Waar hij -en met hem vele andere internationale studenten- wel van baalt is dat hij telkens twee euro in de tram moet betalen, terwijl zijn Nederlandse studentenvrienden gratis reizen. ,,Ik kan natuurlijk op de fiets gaan, maar weet je wat het is?” Hij begint te lachen, ,,ik zal het maar eerlijk toegeven: ik houd dus helemaal niet van fietsen, iets wat Nederlanders zich niet kunnen voorstellen, want iedereen fietst hier, zelfs extreem oude mensen!”

Zoals hij een mooie balans in zijn vriendenkring heeft, vindt hij die ook in zichzelf. Doordeweeks een ijverige student en sinds kort loopt hij ook stage bij het T.C.M. Asser Instituut, in het weekend is er tijd voor ontspanning. Study hard, work hard voor AJ, of dance hard, op hardstyle. ,,Ik ben gek op de Nederlandse feesten en festivals. Vooral Defqon.1 is amazing. Ken je dj Isaac of Da Tweekaz? En natuurlijk Headhunterz... Daar kan ik helemaal los op gaan, net als jullie Hollanders!”

Ode aan Nederland door Bulgaarse Sisi

Ja. Volmondig. Slavena Trifonova (20) hoeft geen seconde na te denken over de vraag of ze na haar studie in Nederland wil blijven. De Bulgaarse studeert nu een jaar en drie maanden aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en is letterlijk verliefd geworden op Nederland. Een kleine ode aan ons land volgt wanneer je haar vraagt wat ze dan zo leuk vindt. „I just love it. De mensen zijn lief, de sfeer is goed en alles ziet er hier gewoon zo mooi uit.”

Ze studeert Communication Studies en in tegenstelling tot haar boring opleiding Bulgarije, doet de HAN veel meer aan ‘de praktijk’. „We mogen voor echte bedrijven communicatieplannen en strategieën bedenken, the real deal, best eng wel, maar zo cool om te doen.” Slavena wordt door haar vrienden, die zowel uit Nederland als ‘overal en nergens vandaan’ komen, Sisi genoemd. Vrij vertaald een dubbelpositieve naam die bij haar past. Ze groeide op in Stara Zagora dat ongeveer zo groot is als Arnhem, waar ze nu in een studentenhuis woont. Soms kookt ze voor haar vier huisgenoten die haar steeds meer Nederlandse woorden leren. Ze pikt het snel op, getuige de woorden die er daarna uitrollen, waarvan ‘natuurlijk’ haar lieveling is. „Dat kun je overal voor gebruiken.”

Wat ze van de Hollandse jongens vindt? Ze moet lachen. Lang zijn ze, dat heeft ze allang gezien - „ik ben maar 166 centimeter” - maar verder zou ze het niet weten. Nog geen spannende escapade met een Dutch boy tot nu toe, daar is de knappe Bulgaarse veel te druk voor. „Ik ben een echte workaholic en in mijn vrije tijd reis ik veel door Nederland. De Euromast is echt zo cool, dan zie je de hele stad tussen de wolken.” Ze zou daar wel willen wonen na haar studie en de PR doen voor een groot bedrijf. Haar Terri moet dus nog even geduld hebben. „Mijn hondje, ik mis hem nog het meeste.”