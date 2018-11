Derde van databundel ongebruikt na een maand 'weg'

De gemiddelde houdbaarheidsdatum van een databundel bij een telecomprovider is slechts een maand. Wanneer MB's niet worden opgebruikt in de lopende maand, komen deze bij nagenoeg elke provider te vervallen. Hiermee zijn jouw MB's langer houdbaar dan de muziekcarrière van iemand die The Voice won, maar beduidend minder lang dan die van Ronnie Flex.

Toch eigenlijk best gek, je hebt er immers gewoon voor betaald. De consumentenbond vergelijkt deze verdwijning niet met de carrière van sterren, maar met een pot pindakaas. „Alsof de supermarkt jouw pot pindakaas terugvordert omdat je niet genoeg doorgegeten hebt", zo stellen zij.

Royale databundels

Metro inventariseerde het datagedrag van meer dan honderd mensen en onderzocht hoeveel ze per maand opmaakten. Omdat het bijna het einde van de maand is kunnen we een goede inzage krijgen in hoeveel procent van de MB's na de maandwisseling spontaan zal verdwijnen.

Hoeveel data gebruiken smartphonebezitters eigenlijk? Deze hoeveelheid verschilt gigantisch per persoon; van 0,3 tot 33.000GB binnen onze peiling. De een let er ook een stuk beter op dan de ander. Toch blijft de meesten keurig binnen hun bundel en zal een deel van de data ongebruikt verdwijnen.

Van de honderd respondenten is op 27 november rond de 60 procent van de novemberbundel opgemaakt, aan het einde van de maand zal dit ongeveer tweederde zijn. Hierdoor zal een derde van de MB's ongebruikt in het niets verdwijnen. De tijd dat men massaal over zijn limiet heen ging, lijkt bij deze groep verleden tijd: slechts twee procent verbruikte in november meer data dan hun bundel toeliet.

Onbeperkt 4G

Gemiddeld jaagt een gebruiker van mobiele data er in de peiling van Metro ongeveer 4700MB per maand doorheen, toch zijn de verschillen tussen de gebruikers bijzonder groot. Sommigen komen niet eens aan de 500MB. Een kleine groep van grote dataverslinders zonder onbeperkte bundel komt uit op een verbruik van tussen de 30.000 en 35.000MB per maand. De meestvoorkomende databundel is 10.000MB - of 10GB.

Een klein deel van de onderzochten lijkt overigens niet echt te zitten met het feit of ze nou wel of geen MB's mogen meenemen. Dit geldt voor een steeds grotere groep die ervoor kiest om met een iets hoger maandbedrag onbeperkt 4G-internet te nemen. Hier waren een paar uitschieters tot 150GB dataverbruik in de maand november. Deze cijfers zijn niet meegenomen in de resultaten uit de tweede alinea aangezien hun databundel onbeperkt is en in sommige gevallen ter vervanging is van de vaste internetaansluiting thuis.

Opgelicht!?

Betalen we als Nederlanders dan massaal ruim dertig procent te veel voor onze telecomabonnementen? Nee, niet per se. Veel providers zoals KPN, Telfort en Vodafone bieden hun klanten extra MB's aan indien ze zowel een mobiel abonnement als een vaste aansluiting voor televisie en internet bij hen afnemen.

Ook het beleid van de providers verschilt als een gebruiker over zijn limiet heen gaat. Bij YouFone, Simyo, BEN en Simpel betaal je 10 tot 15 cent bij per MB en dit kan flink in de papieren lopen. Bij KPN wordt de internetsnelheid verlaagd en bij Tele2 en Telfort stopt het 4G-bereik direct. T-Mobile biedt zijn gebruikers de keuze tussen een lagere snelheid of een internetstop. Telfort is hierin de enige vreemde eend in de bijt, bij deze provider blijven ongebruikte MB's drie maanden in plaats van een maand geldig.

Wat zeggen de cijfers van de Metro-peiling precies? Veel mensen maken hun MB's niet op en het kan dus dat ze te veel betalen voor hun abonnement. Het is dus raadzaam om bij jezelf na te gaan hoeveel jij betaalt en verbruikt. Dit is gemakkelijk te bekijken op de site van je telecomoperator. Toch blijft het oppassen, want over je datalimiet gaan wordt bij sommige providers al snel een duurder geintje dan data niet opmaken. Wil je zeker zijn? Ga dan voor onbeperkte data.

De Consumentenbond zou graag willen zien dat mensen hun ongebruikte MB's mee mogen nemen naar de volgende maand. Dit is natuurlijk eerlijk en de klant heeft ervoor betaald, maar hoe urgent is dit? De meeste van onze respondenten lijken meer gebaat te zijn bij een bundel die beter bij hun verbruik past.