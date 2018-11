Dag van worstenbroodman Bart

Het is vrijdag Dag van de Ondernemer georganiseerd door MKB-Nederland en ook worstenbroodondernemer Bart Houben wordt in het zonnetje gezet. Een beetje rebelsheid hoort bij een ondernemer, ,,je moet altijd die grenzen willen opzoeken om je zo te blijven onderscheiden.”

Vega en halal

Op Dag van de Ondernemer komt hun Commissaris van de Koningin worstenbroodjes bij hem maken, ,,een bijzondere dag wel, hoor.” Brabander Bart Houben is eigenaar van Houben Worstenbrood aan de rand van Eindhoven, waar de Brabantse lekkernij in verschillende verschijningsvormen te vinden is. Zo is er de traditionele met varkensvlees (hun bestseller), een sportvariant met veel eiwitten, een vega en halal. En dan zijn er ook nog de ‘Mienekes’, vernoemd naar zijn oma: de worstenbroodjes XS dus en dat het ‘lekker Brabants’ klinkt, is natuurlijk mooi meegenomen.

Appeltjes schillen

Het ondernemen zit Houben in zijn bloed. Zijn opa en daarna zijn vader runden Bakkerij Houben, waar (klein)zoon Bart vanaf zijn dertiende ging werken. Zijn allereerste klusje was het schillen van appels voor de appelbollen, ,,vergeet ik nooit meer” en gaandeweg leerde hij alles over het vak, van vlaaien bakken tot zelf worstenbroodjes maken.

In 1997 stopte zijn vader na vele jaren van ‘kneiterhard werken’. ,,Hij vroeg of ik interesse had het over te nemen, maar ik was toen twintig en wilde nog studeren en zoveel andere dingen doen.” Iets wat zijn vader goed begreep, ,,het is toch een onzekere toekomst en hij zag dat ik mijn eigen weg te gaan had.”

Vijf jaar geleden besloot Houben alsnog in de bakkersvoetsporen van zijn vader en opa te treden. Maar dan zonder halfjes volkoren en witte kadetten ,,Ik besloot voor hun mooiste product te gaan. Ik merkte dat er vraag vanuit de markt naar kwaliteitsworstenbroodjes was.” Gemaakt volgens recept van zijn opa die het nooit ergens heeft opgeschreven, ,,hij had het in zijn hoofd en gaf het door aan mijn vader.” Het recept staat intussen wel op papier, glimlacht hij, ,,en ligt veilig opgeborgen.” Ja, een decennia-oud geheim familierecept, maar vooruit, een klein tipje van de sluier: ,,We gebruiken echt heel goed gehakt dat in perfecte verhouding tot het deeg staat.”

Sterk team

Achter Houben Worstenbrood zit een team van zo’n vijftien man, variërend van broer Luc, die sinds kort aan de operationele kant zit en ‘raadgever Pa Peter’, tot de bakkers en Hennie de chauffeur die het Brabantse culinaire erfgoed overal bezorgt. In Papendal bijvoorbeeld, of het Amsterdamse Double Tree by Hilton. Ook het buitenland begint het worstenbrood te ruiken, ,,ik heb net een aanvraag van een Portugese supermarktketen binnen.”

Ook op festivals /Instagram @houbenworstenbrood

Hijzelf is het brein erachter -,,ik ben ook lang conceptontwikkelaar geweest”- en kijkt altijd vooruit. ,,Waar liggen kansen? Hoe zorg ik voor nog meer afzet? Stilstaan is nooit een optie.” Zo is er nu een samenwerking met vier sterrenchef-koks die het broodje een culinaire twist hebben geven: met citroengras en pinda seree of die met lamsvlees en spitskool, ,,echt waanzinnig lekker, je kunt ze bestellen in een sterrenbox.”

Samenwerking met o.a. chef Dick Middelweerd /Instagram @houbenworstenbrood

Rebels

Hun motto is ‘altijd genieten’ en dat probeert de vrolijke Brabander altijd te doen, maar het ondernemen brengt ook zorgen met zich mee, beaamt hij. ,,Soms lig ik in bed en spookt de vraag door mijn hoofd: hoe gaan we het in de toekomst doen? Maar ja, dat hoort erbij, denk ik dan.” Een ondernemer wil altijd dat extra stapje zetten -,,ik ben in het weekend ook gewoon met de worstenbroodjes bezig”- en wat creativiteit is ook wel een pre, meent hij. Een beetje rebelsheid hoort bij een ondernemer, ,,je moet altijd die grenzen willen opzoeken om je zo te blijven onderscheiden.”

'Altijd genieten'

Genoeg van worstenbroodjes krijgt hij nooit. Het is gewoon een lekker ding, ,,ik ben nog nooit iemand tegengekomen die er niet van houdt.” Ook boven de rivieren duiken worstenbroodmakers op, maar Brabander Bart ziet dat niet als vloeken in de kerk. Sterker nog: ,,we zijn aan het kijken of we nog meer in de rest van het land kunnen doen, zeker nu er steeds meer vraag is naar gezonder eten.” Saucijzenbroodje wees gewaarschuwd, worstenbrood komt eraan, ,,veel minder vet en laten we eerlijk zijn: veel lekkerder!” Een tip voor beginnende ondernemers heeft hij zeker, zo besluit hij. Verzamel goede adviseurs om je heen en drink regelmatig een koffie met ze, ,,of eet gewoon een Brabants worstenbroodje samen.”

MKB-Nederland

Nederland telt er ruim anderhalf miljoen en vandaag is het hún dag. MKB-Nederland organiseert Dag van de Ondernemer waarop deze beroepsgroep eens goed in het zonnetje wordt gezet met events en festiviteiten op 200 plekken in het land.