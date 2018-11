Condooms zo ver het oog reikt in pop-up in Utrecht

Ze zijn er in alle soorten, maten, kleuren en geuren. Heb je liever met ribbeltjes, knobbeltjes of toch misschien een smaakje? Groot of klein, dik of dun, wat je maar wil. Het condoom is veelzijdig.

De pop-up store / Theodoor van Boven

Even passen

Op dinsdag 20 november opent de allereerste pop-up condoomwinkel van Nederland zijn deuren in Utrecht Centraal, maar stiekem kun je maandag ook al even een kijkje nemen. In de glazen etalage vragen de verschillende designs om aandacht van de treinreiziger. Eenmaal binnen kijk je je ogen uit: overal zie je condooms, met in het midden van de ruimte een pashokje. Een pashokje? Ja!

„Het is de bedoeling dat de condooms daar gepast kunnen worden”, vertelt Theodoor van Boven, een van de oprichters van de Condomerie, een condoom speciaalzaak. Of mensen dat ook echt gaan doen is volgens hem een tweede, maar „het trekt in ieder geval de aandacht”. En aandacht is precies wat Soa Aids Nederland wil met deze actie.

Erwin Fisser, woordvoerder van de organisatie, vertelt dat ze het condoom bereikbaarder willen maken. „Je ziet vaak dat als een stel een tijdje bij elkaar is, het moeilijker wordt om het condoomgebruik vol te houden. Condooms worden te veel gezien als hinderlijke onderbreking, met zo'n breed aanbod willen we het aangenamer maken.” Hoewel het standaard condoom bij een groot deel van de mensen prima is, kan het altijd voorkomen dat het te klein of te groot is. „Voor alles is een oplossing: een condoom op maat dat niet klemt en ruim is waar het ruim moet zijn. Met smaak of een geurtje of ribbeltjes, wat je wil.”

Condooms zijn er in alle kleuren en maten / ANP

Sinterklaascadeautje

Met deze pop-up store hoopt Soa Aids Nederland dat seksend Nederland het condoomgebruik langer vol gaat houden. „Het liefste drie maanden. Daarna kan een soa test volgen en kunnen ze – als ze dat willen – doorgaan zonder condoom. Mits er natuurlijk maatregelen voor een ongewenste zwangerschap zijn genomen.”

De ludieke winkel zorgt voor veel vragen van de treinreizigers. Aan de ene kant grappenmakers, die met een groep vrienden lacherig binnenkomen, maar aan de andere kant ook serieus geïnteresseerden. „Er kwam net een moeder langs”, vertelt Fisser. „Ze vroeg of ze het kon maken om een proefpakketje met condooms voor haar zoon te kopen, voor Sinterklaas.” De moeder is overigens mét pakketje naar buiten gegaan. Fisser vindt overigens de aanwezigheid van de grappenmakers ook geen probleem: „Dat zijn toch weer mensen die je weer iets kan uitleggen.”

Condooms in de winkel / Theodoor van Boven

Passende condooms

Condomerie-baas Van Boven is samen met een team van experts de hele week nog aanwezig in de pop-up store, zij zorgen voor een (nodig) stukje voorlichting. „Aandacht voor condooms, dat was hard nodig. En natuurlijk, wij weten ook wel dat op deze manier seksen niet top of super is, maar we kunnen het vrijen met condoom wel zo prettig mogelijk maken”, aldus Van Boven.

Het seksen met condoom is volgens hem gewoonweg veiliger. En de irritatiefactoren, die kan Van Boven gewoon wegnemen. „Het stinken of niet de juiste maat hebben; dat zijn terechte klachten die we willen wegnemen of verminderen.”

En daarom staat Van Boven met een heel assortiment aan condooms in Utrecht, klaar om iedereen te vertellen wel condoom het beste bij hen past. Zodat heel Nederland veilig kan ketsen.