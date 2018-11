Chinese werknemers gedwongen kakkerlakken te eten

Dacht je dat jouw baas erg kon zijn? Dat is nog niks in vergelijking met waar sommige Chinese werknemers mee te maken krijgen. Niet goed presterende werknemers van een renovatiebedrijf in de provincie Guizhou, moesten onder toeziend oog van collega’s verschillende straffen ondergaan. Zo werden de werknemers onder meer gedwongen urine te drinken en kakkerlakken te eten.

Ook werden sommigen gedwongen hun hoofd kaal te scheren, werden ze geslagen met een riem, of moesten ze azijn of water uit de toiletpot drinken. Dit schrijven Chinese staatsmedia. Desondanks bleven veel van de gestrafte medewerkers toch werken bij het bedrijf. Volgens de BBC omdat ze bang waren geen salaris te krijgen als ze commentaar zouden geven.

Niet ongewoon in China

De politie greep in, nadat een filmpje viral ging op Chinese sociale media. In dat filmpje was te zien dat een medewerker midden in een kring van collega’s wordt geslagen met een riem. Een andere medewerker wordt gedwongen een gele vloeistof uit een plastic bekertje te drinken. Later is door oud-werknemers bevestigd dat het om urine gaat.

The South China Morning Post berichtte vervolgens dat drie managers van het bedrijf zijn gearresteerd en veroordeeld tot gevangenisstraffen van vijf tot tien dagen voor het vernederen van anderen.

Dergelijke praktijken zijn niet ongewoon in China. Eerder werd al eens melding gemaakt van werknemers die voor straf kruipend over straat moesten en vuilnisbakken moesten kussen.