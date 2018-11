Chinese hotels in problemen na beelden schoonmakers

Na het bereiken van het akkoord over de brexit is de uitgangspositie van Theresa May in het Britse parlement aanzienlijk verslechterd. De Britse premier kreeg woensdagavond na urenlang beraad haar kabinet achter zich wat betreft het akkoord met de EU. Meteen volgden echter de berichten dat niet alle leden van het kabinet zich konden vinden in het akkoord. Nu blijkt dat de conservatieve pro-brexit parlementariër Jaboc Rees-Mogg een motie van wantrouwen gaat indienen tegen Therese May als leider van de Conservatieve Partij.

Opstand binnen de partij

Donderdag kwam het Britse parlement bijeen om te praten over het akkoord. Na het aftreden van Dominic Raab, de minister voor brexitzaken - volgens hem vormen de gemaakte afspraken „een gevaar voor de integriteit van Groot-Britannië”- volgden minister Esther McVey ( Arbeid en Pensioenen) en de onderministers Suella Braverman (brexitzaken) en Shailesh Vara (Noord-Ierse zaken). Britse media speculeren dat er sprake is van een opstand binnen de Conservatie partij van May.