Chantal Janzen geeft nieuw talent pop-up podium

De pop-up galerie slash slash &C talent store is nu geopend op Amsterdam CS. Isabelle Roskam is een van hen, ze schildert van alles en met verve en hangt nu ook op de set van GTST. Haar beschilderde vleugel staat er niet, daar zoekt ze nog een mooi plekje voor... Wie wat weet, mag het Instagrammen.

Gouden pot

Alsof je in een kijkdoos kijkt en telkens iets nieuws ziet, waardoor je wil blijven kijken. En weer iets nieuws ziet. Zomaar een potentiële eerste gedachte als je voor de gloednieuwe pop-up store van &C op Amsterdam CS staat. In de etalage een gouden wc-pot met roze ballen en pontificaal erbovenop Barbie en haar vriendje in semi-adamskostuum. Het trekt de volle aandacht van twee kinderen, die met de neus op het glas aan hun moeder vragen wat het is. Geen idee, schudt ze langzaam haar hoofd en tuurt naar binnen, „maar ik word er wel blij van.” Hun moeders’ ’niet rennen en nergens aankomen, hoor’ negerend, snellen ze naar binnen, om Ken te aaien.

Lil' Amsterdam

De pop-up store zit in Lil’ Amsterdam, het creatieve stuk van de Amstelpassage, en heeft een instant stilstaan-effect als je er langskomt. En een naar-binnen-gaan-impuls, want het lonkt, deze doorzichtige kijkdoos.

In de galerie ontmoet shop is het werk van zeven kunstenaars waar de &C foundation alle geloof in heeft, zowel te bekijken als te koop. Denimjacks met ware schilderwerken achterop, levensgrote foto’s waar de kleur vanaf spat, terwijl het zwart-wit is, maar ook verfijnde sieraden en kroko-heuptasjes. Kunst in al zijn verschijningsvormen en zowel collector’s items als collectieverkoop, vertelt Isabelle Roskam, die zelf vooral unieke stukken maakt, van beschilderde cadeaulinten, servies, cadeaudoosjes en natuurlijk haar grote schilderijen, kenmerkend door kleur met zwarte accenten en de energie die er vanaf straalt.

Nat

De jongen van de bar tegenover komt aangelopen. Zijn ogen glijden over de verschillende creatieve uitspattingen en twijfelt zichtbaar of hij de dampende thee op het gouden tafeltje neer kan zetten, of dat het gouden tafeltje eigenlijk een heel duur kunstobject is. Als hij het magazine van Chantal Janzen erop ziet liggen, weet hij wat te doen en met een guitige ’laten we Chantal maar niet natmaken!’, zet hij de glazen voorzichtig naast haar neer. „Proost, Chantal.”

Isabelle wisselt de store-shifts af met haar zes collega-kunstenaars. Hoewel het niet heel warm is en daglicht ontbreekt, is de opgewekte schilder hier zichtbaar in haar element. „Het klinkt misschien een beetje gek, maar ik vind CS een van de meest inspirerende plekjes van Amsterdam. Op het station gebeurt van alles in een bepaalde snelheid. Vluchtige ontmoetingen, solisten die eigenlijk allemaal samen reizen... En dat rauwe vind ik ook fijn.”

Kunstenaar anno nu

Geboren en getogen in Tilburg en met zowel een studie Commerciële Economie als een carrière in het glas-en-lood als achtergrond, woont ze nu alweer een aantal jaar in Amsterdam, waar ze samenwoont met haar grote liefde en het leven van een kunstenares anno nu leidt. En dat betekent niet de hele dag ’superrelaxed rondhangen’ in je atelier, veel rode wijn drinken en een beetje schilderen, „dat beeld hebben nog veel mensen van ons”, maar juist heel gefocust schilderen, je fotografie, website en social media bijhouden, teksten schrijven en je eigen PR doen. Structuur vinden, in je creatieve bestaan dus. „Je moet sterk in je schoenen staan”, antwoordt ze op de vraag hoe het is om nu kunstenares te zijn, „omdat je in deze snelle tijden heel gemakkelijk je focus kunt verliezen.” Bang om niet genoeg te presteren, zeker ook door social media, dat zowel een pre als een nee kan zijn, „je moet proberen je eigen grenzen te bewaken en niet te veel naar je omgeving kijken.”

Een kunstenaar is anno 2018 een eigen ondernemer met kunstwerken als zijn of haar product. Rammend hard werken dus, zelden tot nooit vrij („in je hoofd werk je altijd”) en blijven vooruitdenken. Stilstaan is geen optie, sowieso ook niet voor de artieste van wie ook zelf de energie afspat. „Ik ben altijd op zoek naar vernieuwing en mooie samenwerkingen, niets leuker dan je krachten samen bundelen.”

Instagram @isabelle_roskam

Vleugel

Zoals vorige week tijdens de opening van de store, toen ze samen met zangeres Koosje Sekreve, een van de andere talenten, een duo-optreden deed. Koosje speelde achter de zwarte vleugel die zij live beschilderde. Heel erg spannend, verklapt ze, normaal werkt ze tenslotte alleen. „Nu stonden er heel veel camera’s en zag ik nog meer nieuwsgierige ogen op me gericht, en dan moet het dus maar wel net lukken!” Het ’vleugel schilderen’ lukte, met verve. Het staat nu als pronkstuk, iets verderop in Lil’ Amsterdam, te wachten op een mooi bod, of liever nog de perfecte bestemming, „je kunt via Instagram @andctalent reageren.” In de lobby van een theater bijvoorbeeld, mijmert ze even hardop, of op een muziekschool, „ergens waar mensen erdoor geïnspireerd raken.” Of als piano in de stationshal? Helaas, dat mocht niet, „heel jammer, ik had hem graag op een van mijn lievelingsplekjes neergezet.”

'Superhappy'

Haar harde werken werpt zijn vruchten af, haar talent wordt gezien. Zo werd ze onlangs benaderd door de &C talent foundation. ’Superhappy’ is ze. „Ik vind Chantal Janzen een multitalent en dat ze mij en mijn werk heeft uitgekozen met de foundation, is een groot compliment.”

En dan hangt haar werk ook nog eens prominent op de set van GTST en stond ze ineens in De Rozenboom. Pure nostalgie en ’best wel kippenvel hoor’, als ze zichzelf dan in een scène met Ludo ziet terugkomen, lacht ze, „ik ben meteen weer gaan kijken.”

Wanneer wist kunstenares Isabelle Roskam eigenlijk dat ze echt talent had? Simpel. Vanaf het moment dat ze de kwast echt goed in haar hand vastpakte, rond haar twintigste. „Dit moet ik doen, voelde ik. Dit gá ik doen, wist ik. En ik doe het.”

Chantal Janzen

De pareltjes eruit pikken en deze een podium bieden, zo omschrijft Charlotte Trommelen haar werk bij de &C talent foundation ,waar zij voorzitter van is. De foundation werd opgericht door Chantal Janzen, die graag wat terug wil doen voor de talenten en de kunst- en cultuursector in ons land. Een duwtje in de rug, een extra zetje in de goede richting, of hoe je het ook wil noemen: ,,we helpen ze waar we kunnen.” Zo kon laatst iemand meelopen met fotograaf William Rutten, mocht een styliste backstage met make-upartiest Clayton Leslie meelopen en hangt het werk van Isabelle Roskam nu op de set van GTST (en in de store). Een kleine greep, ,,we zoeken altijd naar samenwerkingen en kijken hoe we elkaar kunnen versterken.”

In de pop-up vind je elke maand items van zeven door hen geselecteerde talenten en de volgende maand weer van zeven anderen die zich hebben aangemeld bij hun foundation. Ze krijgen veel aanmeldingen binnen, van fotografen tot mode-artiesten en spoken word-kunstenaars, ,,kunst en cultuur is tenslotte een heel breed begrip”, licht Trommelen toe, ,,dat maakt het mooi en moeilijk tegelijkertijd.”

Samen met de vijf ambassadeurs, acteur Jeroen Spitzenberger, ballerina Igoné de Jongh, fotograaf Roger Neve, cabaretière, zangeres en schrijfster Claudia de Breij en modeontwerper Claes Iversen, beoordelen ze de aanmeldingen. Je moet het kunnen overbrengen en het moet je raken, zo luiden toch wel de belangrijkste criteria voor zowel het talent als de talentzoeker.

Of iedereen een talent heeft? Tja. Misschien wel, maar niet iedereen is een groot talent en daar zijn ze wel naar op zoek. Die pareltjes nogmaals, ,,niets mooier om hen te mogen helpen.”

Heb jij een kunst- en cultuurtalent en ben je klaar om ontdekt te worden? Check de website, ook als je op zoek bent naar een talent en je middels een soort artiesten-Tinder de juiste creatieve match kunt vinden.

De &C talent store is elke dag te bezoeken van 11.00 tot 19.00 uur op Lil’ Amsterdam in de Amstelpassage.