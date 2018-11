Boer uit Werkhoven al vier keer door brand getroffen

Een boer uit het Utrechtse Werkhoven is donderdag op vrijdagnacht voor de vierde keer in zeer korte tijd door een brand getroffen. Een schuur aan de woning van de boer ging in vlammen op. De man denkt dat de branden worden aangestoken in verband met zijn geaardheid of een zakelijk geschil.

Vier branden in vier weken

Het is de vierde brand die Gert Snitselaar treft in nog geen maand tijd. Op 25 oktober stonden de hooibalen in zijn schuur in brand, hij kon het leven van zijn dieren nog net op tijd redden. Maar twee dagen later was het alsnog raak: enkele koeien vonden de dood doordat er opnieuw brand was in dezelfde loods als eerder die week.

Twee branden in twee dagen lijkt al ernstig genoeg, maar het was nog niet afgelopen voor de boer: op zondag 11 november was het weer raak. Een andere loods van Snitselaar brandde helemaal uit en vijftig koeien kwamen om het leven. Ook de hond die hem bij de eerste brand wekte, is omgekomen.

Afgelopen nacht brak opnieuw brand uit op het terrein van de boer. Dit keer was het een kleine brand, maar dat dit geen toeval is weet de boer inmiddels zeker. Tegen RTV Utrecht vertelt hij dat hij denkt dat het iets met zijn geaardheid heeft te maken.

Vijanden

Ongeveer een jaar geleden kwam de man uit de kast. Hij was getrouwd en had twee kinderen, maar zijn ex-vrouw en hij gingen in goed overleg uit elkaar. Toch was het een schok, ook voor zijn eigen familie. Hij komt namelijk uit een streng christelijk traditioneel gezin. Al eerder werd hij hierom bedreigd.

Maar niet alleen zijn geaardheid speelt een rol, de boer zou meer vijanden hebben. Een tijd geleden zou hij een kippenschuur en een deel van de bijbehorende pluimvee overnemen voor een van zijn bedrijven. De eigenaar was failliet gegaan en moest er vanaf. Toen bleek dat de schuur besmet was met Fipronil, diende de boer een claim in van een miljoen euro. „Er is nooit een concrete bedreiging geuit, maar als je bedenkt dat deze man vaker te maken heeft gehad met branden en verzekeraars huiverig zijn om zaken met hem te doen, vind ik dat allemaal heel opvallend", vertelt hij tegen RTV Utrecht.

De politie doet op dit moment onderzoek naar de branden.