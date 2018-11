Black Friday werpt ook in fysieke winkel vruchten af

Ooit stond het bekend als het koopjesevenement waarin hordes Amerikanen voor openingstijd stonden te dringen voor de winkeldeuren. Inmiddels is Black Friday in Nederland steeds verder ingeburgerd. Ook aankomende vrijdag worden hoge omzetcijfers verwacht. En dit jaar niet alleen in online verkoop, maar ook in fysieke winkels, voorspelt Detailhandel Nederland.

,,Black Friday is steeds meer een begrip’’, vertelt Bert van Steeg, adjunct directeur van Detailhandel Nederland. ,,In het begin richtte zich dat nog vooral op de online verkoop en op de elektronicabranche. Maar elk jaar zien we dat steeds meer consumenten de fysieke winkel bezoeken. We verwachten opnieuw hoge omzetcijfers voor de on- en offline verkoop.’’

Traditie

De koopjesdag is een Amerikaanse traditie. Black Friday vindt plaats op de vrijdag na Thanksgiving en wordt gezien als dé aftrap voor de inkoop van kerstcadeaus. In bijna de helft van de Amerikaanse staten is Black Friday een officiële vrije dag. Winkeliers lokken daarom de consumenten naar hun zaak met fikse kortingen.

Gigantische drukte tijdens Black Friday in Amerika. Foto: Screenshot YouTube

Waar de benaming vandaan komt, is niet zeker. Een van de theorieën is dat het verwijst naar de zwarte cijfers die winkeliers na deze dag kunnen schrijven. Omdat er zoveel omzet in één dag wordt gedraaid, in het seizoen waarin de omzetcijfers vaker rood kleuren, ziet het er financieel weer beter uit.

En dat gaat ook op voor ons land, blijkt uit cijfers van Criteo. In 2015 werd Black Friday in Nederland geïntroduceerd, aangewakkerd door campagnes van onder meer Bol.com en MediaMarkt. Het leidde in dat jaar voor een omzetstijging van 77 procent ten opzichte van een reguliere dag in november. In 2017 steeg dit zelfs naar 338 procent.

Gewonden

Duwen, trekken, vechten en zelfs doodslag. De koopjesdag heeft in Amerika geen onbevlekt imago. Wie op YouTube zoekt naar Amerikaanse taferelen op Black Friday komt talloze video’s tegen waarin mensen tegen de vlakte gaan in de gigantische winkeldrukte.

Er bestaat bijvoorbeeld een website (blackfridaydeathcount.com) die volledig gewijd is aan het aantal gewonden en doden door gebeurtenissen gelieerd aan Black Friday. Elk aantal gaat gepaard met een kort beschrijving, zoals bij een gewonde in 2016: ‘Man zonder shirt gebruikt riem als zweep nabij Vancouver Black Friday Sale’. De teller staat internationaal op 105 gewonden en tien doden, weet online marketingbedrijf Imbull.

'Black Friday Death Count', de website die zich volledig richt op het aantal gewonden en doden per jaar tijdens Black Friday. Foto: Screenshot

Zo ver gaat het in Nederland niet. Aanvankelijk was Black Friday nog helemaal niet zo zichtbaar in de winkelstraten. De marketing was juist gericht op de online verkoop. Maar langzamerhand kruipen steeds meer koopjesjagers achter hun laptop vandaan om de fysieke winkel te bezoeken. Die verschuiving blijkt ook uit een analyse van Scito Media. In 2017 steeg het aantal zoekopdrachten naar Black Friday in combinatie met een stad, met 117 procent ten opzichte van 2015.

Shopmaand

De maand november lijkt in z’n geheel de laatste jaren steeds gunstiger te worden voor winkeliers. Zo smeren diverse merken Black Friday uit over meerdere dagen. En dan is er daaropvolgend ook nog Cyber Monday, de dag die eerder in het leven is geroepen om de online verkoop verder te stimuleren. Daarnaast maakt de koopjesdag Single’s Day op 11 november internationaal een opmars. De van origine Chinese online shopdag als feestdag voor vrijgezellen wordt door steeds meer landen overgenomen.

In 2016 verscheen er steeds meer reclame voor de koopjesdag uit Amerika. Foto: ANP

Ondanks dat de koopevenementen tot omzetstijging leiden, klinkt er ook kritiek. Winkeliers gaan gewapend met fikse kortingen de concurrentie met elkaar aan. Een strategie die gunstig kan uitpakken voor grote winkelketens, maar kleinere, lokale winkeliers de kop kan kosten.

Winkeliers doen er goed aan om zich niet alleen te richten op de verkoop van hun producten, denkt Van Steeg van Detailhandel Nederland. ,,Winkeliers kunnen zelf goed de afweging maken als het gaat om korting. En daarnaast is Black Friday ook een aanleiding om klanten kennis te laten maken met je winkel en voor langere tijd aan je te binden. Veel winkeliers beginnen daarom al vroeg met de voorbereiding voor deze dag. Het is een kwestie van een slimme voorbereiding zodat elke ondernemer ervan kan profiteren.’’