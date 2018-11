Behandeling tegen pinda-allergie komt eraan

Goed nieuws voor mensen die kampen met een pinda-allergie: er is een behandeling onderweg die helpt tegen de allergie, meldt BBC.

Het gaat om een behandeling waarbij er langzaam een tolerantie wordt opgebouwd tegen de pinda-allergie. Geen enkele van de bijna 500 4- tot 17-jarigen die meededen aan het onderzoek in Amerika en Europa kon ook maar een tiende van een pinda tolereren.

Maar nadat zij een jaar lang hele kleine dosissen kregen toegediend, kon twee derde van de onderzochte mensen in ieder geval twee hele pinda's aan zonder ernstig ziek te worden.

Nu wél verjaardagstaart

Eén van de onderzochte mensen, de 6-jarige Emily Pratt, vindt het een wereld van verschil: "Ik kon geen verjaardagstaart eten op feestjes en nu kan dat wel." Pratt kan nu zelfs zo'n zeven pinda's handelen, wat betekent dat zij nu veilig voedsel kan eten, ook als dat betekent dat er wellicht sporen van noten in kunnen zitten.

"Het was constant stressen", vertelt Emily's moeder. "Het is best schokkend hoeveel voeding sporen van pinda's en noten kan bevatten en dat geldt voor allerlei soorten voeding, ook bij kinderen. Denk aan cakes, koekjes, ijs... Dat maakt het zo stressvol. We moesten constant voedingsetiketten lezen om er zeker van te zijn dat er absoluut geen pinda's in het eten van Emily zouden zitten."

"Haar allergie was heel serieus", vervolgt de moeder. "Dus zelfs een heel klein beetje pinda kon zorgen voor een hele heftige reactie."

Baanbrekende resultaten

Dat is nu dus verleden tijd dankzij het onderzoek, dat werd gepubliceerd in de New England Journal of Medicine. "De resultaten van dit onderzoek zijn echt baanbrekend en veelbelovend. Het betekent namelijk dat we wellicht in staat zijn om kinderen die allergisch voor pinda's zijn, te kunnen reden van een mega heftige reactie mocht het product toch ergens in zitten", vertelt één van de onderzoekers. "Dat is extreem goed nieuws, aangezien het aantal kinderen met een pinda-allergie de afgelopen twintig jaar meer dan verdubbeld zijn."