Baas vega-restaurant stopt mensenvlees in noedels

We hebben heel slecht nieuws voor alle wespenhaters van Nederland: de agressieve Aziatische hoornaar is opgedoken in Amsterdam.

De wesp, die normaal dus in Azië leeft, is bijna twee keer zo groot als de wespen die wij hier in Nederland kennen. Het is de eerste keer dat we zo'n wesp in Nederland zien.

Volgens Wilfred Reinhold van het platform Invasie Exoten is het „zeer schadelijk voor bijen en andere insecten" dat de wesp hier is. Dat meldt hij aan RTL Nieuws. De wesp werd in 2004 voor het eerst in Europa gesignaleerd, wat absoluut niet normaal zou zijn. Volgens Reinhold is het beest hier gekomen vanwege een verstopt nest in Chinees aardewerk dat naar Europa werd getransporteerd. „Toen is het heel hard gegaan. Sindsdien rukt de hoornaar in steeds meer landen en steden op en nu is ook Amsterdam aan de beurt."